La política en China de cero covid ha acabado sacando a los ciudadanos a la calle, en unas protestas históricas que no se recuerdan en el país desde los sucesos en Tiananmen en 1989. Pero, ¿cuál ha sido el detonante de semejantes manifestaciones pidiendo libertad y elecciones? Pues las imágenes de público en los partidos del Mundial al comprobar que fuera de China ya nadie lleva mascarillas. Y en el país de Xi Jinping siguen con la política de cero covid y feroces e interminables confinamientos mientras los casos siguen creciendo y creciendo. He hecho, siguen construyendo hospitales.

Por ello las autoridades de China han censurado las imágenes que ofrece la FIFA de los encuentros, pixelando o desdibujando las imágenes del público en los partidos del Mundial. En otros casos, incluso utilizan un programa informático para ponerles mascarillas a los espectadores e incluso a los jugadores.

🚨CHINA AHORA🚨

La televisión china desdibuja a todos los espectadores y personas que no son jugadores de futbol para que el pueblo chino no vea que la gente del mundo en el mundial no usa mascarillas🚨pic.twitter.com/km4Z0WOhVa

— Vision Times en Español (@VisionTimesEsp) November 22, 2022