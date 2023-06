Una horda de jóvenes destrozan y saquean un Mcdonald’s en Los Ángeles ante el temor de los trabajadores

Una horda de jóvenes asaltó y saqueó un Mcdonald’s el pasado 19 de junio en un barrio del sur de Los Ángeles ante la aterrorizada mirada de los trabajadores. El restaurante de comida rápida se sitúa en el 4292 de Crenshaw Boulevard cerca del barrio de Crenshaw, un tranquilo vecindario residencial donde la población es mayoritariamente de origen japonés.

Tal y como se puede apreciar en el video del atraco, que se ha hecho viral en redes sociales, un nutrido grupo de jóvenes de color irrumpe en el Mcdonald’s gritando y lanzando sillas y envases de las hamburguesas a los trabajadores que se protegen detrás del mostrador de pedidos. Ahora bien, la algarada va aumentando hasta que varios de estos asaltantes comienzan a romper las cajas registradoras a patadas hasta que se llevan una de ellas a la calle. Entre gritos abren la caja a golpes y se lanzan a por el dinero que se esparce por el suelo.

Este hecho ha levantado la polémica en redes sociales donde cientos de personas han comentado indignadas el asalto. «Esto es bárbaro, escandaloso. Nuestra sociedad está en tal estado de decadencia. Me rompe el corazón», ha dicho una usuaria. Otro internauta culpaba al estado de California de ayudar a estos jóvenes a vestir bien. «¡Esos pequeños matones se visten bien con la ayuda del gobierno!».

