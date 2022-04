Mariúpol ha sido una de las ciudades más atacadas por las tropas de Putin desde el inicio de la invasión. Cuando se conozcan los horrores que han vivido los supervivientes, conoceremos lo peor de la guerra. Este viernes, por lo pronto, al alcalde de la ciudad marítima de Mariúpol, Vadym Boychenko, ha denunciado la existencia de una enorme fosa común en la que han podido ser enterrados nada menos que entre 3.000 y 9.000 cadáveres.

Sus declaraciones se basan en las imágenes tomadas por los satélites de la empresa estadounidense Maxar, la misma que difundió las imágenes de la concentración de tropas rusas en la frontera antes de que comenzara la guerra, hace ya 58 días y la rebatió la tesis rusa de que los muertos vestidos de civil en Bucha aparecieron tras irse el ejército de Rusia de la devastada ciudad ucraniana.

El alcalde de la portuaria Mariúpol ha destacado el parecido de la fosa común como la que se encontró en Bucha, cerca de Kiev, en las que aparecieron cientos de cadáveres enterrados tras la retirada de las tropas rusas. «En las fotos de Maxar el 9 de abril, el sector de la fosa común en Mangush [a 20 kilómetros de Mariúpol] es 20 veces más grande» que la de Bucha, ha explicado en un mensaje en redes sociales.

Boychenko ha declarado que los rusos «cavaron nuevas trincheras y las llenaron de cadáveres a diario durante todo el mes de abril. Nuestras fuentes informan de que en tales tumbas los cuerpos se colocan en varias capas».

A mediados de marzo, los servicios públicos de la ciudad habían enterrado a unas 5.000 personas en varias zonas de Mariupol y barrios periféricos. Según algunas estimaciones, el número total de muertos por el ejército ruso en Mariúpol puede sobrepasar las 22.000 personas, aunque los rusos no han publicitado nunca sus víctimas mortales. De hecho, ayer apareció un tuit en un perfil ruso donde se decía que Rusia ha perdido ya 20.000 soldados, pero fue borrado inmediatamente.

Pro-Kremlin resource Readovka reported about the death of 13,414 #Russian soldiers while around 7,000 are being missed. These numbers were announced at a closed briefing of #Russia’s Ministry of Defence. The post by Readovka has already been deleted. pic.twitter.com/9kOTnR0KA9

— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022