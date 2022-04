Se llama Iván Federov y hasta hace unas semanas era una persona totalmente desconocida fuera de Ucrania. El alcalde de Mariúpol, la ciudad cercada, tomada y castigada por el Ejército de Vladimir Putin y uno de los mayores símbolos de la resistencia ucraniana, fue secuestrado por los rusos y liberado posteriormente por los suyos. Esta semana intervino ante la Eurocámara para reclamar más ayuda, algo que puso en cuestión el eurodiputado de Podemos Manuel Pineda alegando que Rusia estaba «desnazificando» Ucrania. «Están muriendo decenas de miles de civiles, ¿cree usted que eran nazis?», le espetó Federov.

El diputado de Podemos tomó la palabra en la sesión de este miércoles, ante Federov, y se expresó así en nombre de su formación: «Creemos que hay que investigar todos los crímenes de guerra, hay que investigarlo. Y hay que denunciarlo y hay que condenarlo. Pero todos, todos los crímenes: los que están cometiendo el ejército ruso y los que están cometiendo las bandas nazis en Ucrania. Los linchamientos que están habiendo a civiles por el hecho de ser rusoparlantes, los linchamientos que están habiendo a personas por ser gitanas. Eso también hay que investigarlo, hay que investigarlo todo», aseguró Pineda, apuntado directamente al papel de las tropas ucranianas durante la invasión.

La intervención, en tono duro, fue replicada poco después por el alcalde de Mariúpol. «¿Usted cree que hay nazis en Ucrania? Eso es solo propaganda rusa, son asesinos rusos. Los sueños europeos de los ciudadanos ucranios se han desvanecido, ver cómo están muriendo decenas de miles de ciudadanos, de civiles. El futuro de Melitópol está en entredicho porque todo el mundo se está marchando. ¿Creen ustedes que son estos nazis, que eran nazis los que estaban viviendo en Melitópol?», le respondió.

Defensa de Putin

El eurodiputado podemita mantuvo su soflama advirtiendo que las sanciones a Rusia impuestas por la UE «las están pagando los ciudadanos de la UE, especialmente las familias más vulnerables. Y de las que se está beneficiando Estados Unidos, especialmente su industria armamentística, su sector de energía y su sector primario». También cuestionó los envíos de armas, como el último que ha realizado el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, preguntándose»quién va a desarmar a las bandas ucranianas» que están recibiendo toda esa cantidad de material.

No es la primera vez que Pinedo, destacado militante propalestino, se pronuncia en estos términos ante el Parlamento Europeo. En julio de 2021, en una comisión para debatir la posición europea ante los desafíos que ya planteaba entonces el Gobierno de Putin, Pineda aseguró que «la Unión debe basar su política exterior en los principios establecidos en el Derecho internacional, incluida la no injerencia en los asuntos internos, y debe levantar todas las sanciones no acordadas en el único foro jurídico, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas»

Además, instó a «la retirada inmediata de las tropas de la OTAN del territorio europeo con el fin de detener la escalada militar en las fronteras orientales de la Unión, esta es la única manera de resolver nuestros conflictos a través del diálogo político». También insistió en «continuar la cooperación en materia de energía, en particular mediante proyectos como Nord Stream 2». Impulsar sus gaseoductos, levantamiento de sanciones y retirada de la OTAN de los países limítrofes con Rusia. Justo las mismas demandas que plantea al Kremlin.