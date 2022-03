Las imágenes de un escuadrón de soldados rusos llevándose por la fuerza al alcalde la ciudad de Melitópol, Ivan Fedorov, deja sin palabras al más templado. En el vídeo, difundido por el Gobierno ucraniano, y grabado por una cámara de seguridad, se vislumbra cómo unos soldados le ponen una bolsa de plástico cuando sale de un portal y se lo secuestran bajo la mirada de algunos ciudadanos.

Que es el alcalde de Melitópol lo sabemos porque, posteriormente, así lo han confirmado fuentes oficiales ucranianas; que es objeto de un secuestro, no cabe ninguna duda por las imágenes. La detención de autoridades civiles es una violación patente de los acuerdos de la Convención de Ginebra.

Poco después de tenerse conocimiento del secuestro del alcalde de Melitópol, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a los líderes de Francia y de Alemania, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, que presionen al presidente ruso, Vladímir Putin, para que libere al alcalde de la ciudad apresado por tropas rusas este viernes.

«La demanda es simple: liberarlo de inmediato», ha afirmado Zelenski en un vídeo publicado en redes sociales este sábado. «Esperamos que los líderes mundiales demuestren su capacidad de influencia en esta situación», ha apuntado.

Tras conocerse la noticia, unos 2.000 residentes de Melitópol han salido este sábado a las calles de la ciudad para pedir la liberación de Fedorov, quien se encuentra ahora en paradero desconocido.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD

