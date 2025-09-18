Hallan el cadáver en descomposición de una menor en el coche de un cantante en Estados Unidos

La Policía de Los Ángeles investiga el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro del maletero delantero de un Tesla que había sido remolcado a un depósito de grúas en Hollywood. El vehículo está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, un cantante de 20 años que ganó notoriedad a través de TikTok y lanzó su álbum debut en abril de este año.

El hallazgo se produjo el pasado 8 de septiembre, tras una llamada al depósito de grúas por un fuerte olor proveniente de uno de los vehículos almacenados. Al inspeccionar el Tesla, los oficiales encontraron el cuerpo de la joven Celeste Rivas, de 15 años, originaria de Lake Elsinore, en el condado de Riverside. Rivas había sido reportada como desaparecida el año anterior y no se tenía información sobre su paradero desde entonces.

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la identidad de la víctima y señaló que la causa de la muerte aún está siendo determinada. La Policía de Los Ángeles, a través de su División de Robos y Homicidios, lidera la investigación del caso.

«En este momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no cuenta con una clasificación del delito del forense sobre el modo o la forma de muerte. Por lo tanto, no tenemos información sobre ningún sospechoso en este momento», ha declarado el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Aunque el Tesla está registrado a nombre de D4vd, las autoridades indicaron que el cantante posee «varios vehículos» y que podrían haber sido usados por otras personas en distintos momentos. Hasta ahora, no se ha realizado ninguna detención, y se espera que el propio D4vd sea entrevistado como parte de las diligencias.

Este hecho ha generado especulación y atención mediática, especialmente por la notoriedad del artista. D4vd cuenta con 3.8 millones de seguidores en TikTok y actualmente se encuentra en medio de su gira mundial titulada Withered. Tras el hallazgo, su concierto programado en Seattle fue cancelado, mientras que el evento en Los Ángeles sigue previsto para el próximo sábado.

Un tatuaje en común

Según las autoridades, tanto Celeste Rivas como David Anthony Burke comparten un tatuaje similar, un detalle que ha llamado la atención de las autoridades y que podría convertirse en un elemento clave para reconstruir la relación entre la víctima y el vehículo.

Los investigadores están examinando si este tatuaje representa algún tipo de vínculo personal, amistad o pertenencia a un grupo específico, y cómo podría haber influido en los eventos previos al hallazgo del cuerpo. Aunque aún no hay indicios de que el tatuaje implique directamente responsabilidad criminal, su existencia permite a los detectives identificar conexiones, ubicar testigos o reconstruir movimientos recientes de la víctima y del propietario del vehículo.