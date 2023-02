Los gritos de pánico de la gente al ver colapsar un edificio entero delante de ellos por el seísmo resuenan en estas imágenes en las que se ven derrumbarse varios edificios en Turquía. «¡Está temblando otra vez, está temblando otra vez!», se puede escuchar a un hombre con la voz desgarrada, presa del terror de lo que están contemplando sus ojos, consecuencia del terremoto, que ha movido franjas de Turquía y la vecina Siria, causando miles de muertos y heridos al derribar miles de edificios y dejar a los residentes atrapados bajo montones de escombros.

«¡Todavía sigue, todavía sigue. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Está temblando. Está temblando. No te vayas. Está temblando, ven por aquí!», se refiere el hombre al edificio, cuya estructura no puede resistir los temblores de la tierra por el seísmo en Turquía. Las imágenes dejan ver cómo se derrumban los edificios como si se cayesen a consecuencia de voladuras. Sin embargo, lo que parecen tradicionales demoliciones controladas a partir de material explosivo son obra de los temblores de la tierra.

Las autoridades turcas y sirias han registrado ya al menos 3.600 personas muertas por la sucesión de terremotos registrados este lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, aunque temen que la cifra pueda aumentar en las próximas horas debido a que miles de personas han resultado heridas y a que muchas siguen aún atrapadas entre los escombros.

Sólo en Turquía, las autoridades tienen constancia de al menos 2.316 víctimas mortales y más de 13.200 heridos, según el ministro de Salud, Fahrettin Koca, que ha comparecido por la tarde ante los medios para actualizar datos. La cifra corresponde a las diez provincias afectadas, si bien podría aumentar en las próximas horas por el elevado número de atrapados entre los escombros.

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) calcula que más de 6.200 edificios han quedado completamente destruidos, principalmente como consecuencia del terremoto de 7,4 en la escala de Richter, que sacudió el país de madrugada y de un posterior seísmo, ya a mediodía, que alcanzó la magnitud 7,6.

Las autoridades de Siria temen que el número de fallecidos siga subiendo mientras los equipos de rescate buscan todavía supervivientes entre marañas de metal y hormigón en una región asolada, entre otras, por más de una década de guerra civil en Siria y una crisis de refugiados.