El gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, anunció el lunes que prohíbe la exigencia de la vacuna contra el covid-19 para cualquier entidad en ese estado del sur de Estados Unidos, incluidas las empresas privadas. «Emití una Orden Ejecutiva que prohíbe los mandatos de vacunación por parte de cualquier entidad en Texas», escribió el gobernador en Twitter.

Issuing an Executive Order prohibiting vaccine mandates by any entity.

This issue has also been added to the Third Special Session agenda.https://t.co/gKRf4n84Dh #txlege

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) October 11, 2021