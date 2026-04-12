Giro inaudito en el sector militar: España e Italia firman la alianza más potente para construir un nuevo buque de guerra nunca antes visto

España e Italia han firmado una nueva alianza para coordinar y ejecutar conjuntamente el proyecto Corbeta de Patrulla Europea (EPC). Todo ello con el objetivo de diseñar y desarrollar un nuevo buque de guerra tipo corbeta, modular, polivalente e interoperable. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la nueva alianza a la que han llegado España e Italia para fabricar el nuevo buque de guerra en Europa.

España e Italia liderarán el proyecto para construir el nuevo buque de guerra que compartirán 12 países de la Unión Europea. Mientras sigue el conflicto en Oriente Medio, en la Unión Europea se ha tomado una decisión para desarrollar un proyecto que involucra a un total de 46 empresas dentro del territorio y 12 países miembros. Todo con el objetivo de diseñar y desarrollar un buque tipo corbeta, modular, polivalente e interoperable.

El astillero español Navantia y el grupo italiano de construcción naval Fincantieri han anunciado a través de sus canales oficiales que han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para coordinar y ejecutar conjuntamente el proyecto Corbeta de Patrulla Europea (EPC). «La EPC es un proyecto enmarcado en PESCO, una de las iniciativas europeas de defensa más ambiciosas, respaldado por el Fondo Europeo de Defensa (EDF) a través del programa Multi Mission Patrol Corvette (MMPC)», informó Navantia a través de su página web oficial.

El nuevo buque de España e Italia

Según informó el astillero español, este proyecto está dentro de la fase Call 1, que tiene como objetivo lograr un diseño certificado y construir una plataforma para cada una de las dos versiones previstas: el buque de combate (Full Combat Multipurpose) y el buque de patrulla (Long Range Multipurpose). Acto seguido se pasará a la fase Call 2, destinada al diseño del proyecto y en la que se invirtió en su día nada más y nada menos que 153 millones.

«Navantia y Fincantieri han firmado el MoU para gestionar y ejecutar conjuntamente el programa a través de una joint venture que estará abierta a la participación de otros socios del proyecto. Además, ambas compañías impulsarán el progreso del programa colaborando en el diseño de la versión Full Combat Multipurpose de la EPC y trabajarán conjuntamente para su comercialización entre otros socios europeos», informaron desde Navantia.

Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, informó tras anunciar el acuerdo entre España e Italia por el nuevo buque de guerra que «la industria desempeña un papel fundamental en la construcción de la defensa europea». «Con nuestra colaboración, Navantia y Fincantieri damos un impulso significativo a las capacidades de defensa de Europa. Trabajaremos juntos para definir una nueva clase de corbetas multipropósito, innovadoras, interoperables y ciberseguras que respondan a los requisitos no solo de la Armada Española y de la Marina Militare, sino también de otras marinas europeas», informó.

«Este acuerdo supone un paso decisivo en el programa EPC, un proyecto que encarna el espíritu de cooperación europea y la excelencia tecnológica. Al unir fuerzas con Navantia, no solo estamos respondiendo a las necesidades de nuestras respectivas marinas, sino sentando las bases de un nuevo estándar en la defensa marítima europea. La EPC es más que un buque: es una plataforma estratégica para la interoperabilidad, la innovación y la seguridad», declaró el consejero delegado y director general de Fincantieri, Pierroberto Folgiero.

¿Qué es una corbeta?

Una corbeta es una de las llamadas «fragatas ligeras» que están destinadas al patrullaje costero, guerra antisubmarina o escolta de otras embarcaciones más grandes. También son muy útiles como buques de combate cercano con una mayor versatilidad y movilidad. Su peso oscila entre las 1.000 y 3.000 toneladas, lo que le hace desplazarse de mejor forma entre las olas que otros barcos con más tonelaje, ya que su eslora ronda los 100 metros.

Por lo que respecta al armamento, suelen estar ataviadas de misiles antibuque, defensas antiaéreas, cañones de mediano calibre o sistemas antisubmarinos.