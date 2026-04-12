El asesino del niño de Villanueva de la Cañada se niega a declarar ante la juez, que lo ha mandado a prisión

La titular del juzgado de Móstoles (Madrid) que instruye el caso por el asesinato de un niño de 12 años en la madrileña localidad de Villanueva de la Cañada, a manos de un joven de 23, ha mandado este domingo a prisión al acusado. Ha decretado su encarcelamiento a la espera de juicio después de que el asesino se negara a prestar declaración ante ella.

El acusado queda internado en la prisión de Navalcarnero, a la espera de que avancen las diligencias judiciales. El crimen lo cometió el pasado jueves por la tarde. Aprovechó que el pequeño, que se encontraba en clase de inglés en un centro cultural, salió un momento para ir al baño. El homicida, que le esperaba, lo cosió a puñaladas. El niño murió poco después.

La familia del detenido alega que éste padece una enfermedad psiquiátrica que le provoca una discapacidad del 70%. La Guardia Civil quedó a la espera de que la familia le facilitara la documentación médica acreditativa del estado de salud del homicida.

La juez ha considerado que la extrema gravedad del delito cometido y las condiciones del acusado dan lugar a su inmediato ingreso en prisión. Sus condiciones psiquiátricas serán algo que se dirimirá a lo largo de la instrucción judicial o, llegado el caso, cuando se celebre el juicio.

En casos de este tipo, es durante la instrucción o durante el juicio cuando se determina si una alteración de sus facultades mentales conduce a reconocer al asesino una rebaja de su responsabilidad penal o incluso, llegado el caso, que sea inimputable.

Como desveló OKDIARIO, el asesino del niño de 12 años en Villanueva de la Cañada (Madrid) es un joven peruano de 23 años que tenía una obsesión sexual con la víctima. Así se desprende de los primeros análisis de la investigación. El entorno de la víctima confirma ese comportamiento obsesivo por parte del asesino sin entrar en la motivación.

El detenido sufre desde hace tiempo una enfermedad psiquiátrica, según han confirmado a este periódico fuentes del caso. «Era evidente por su comportamiento previo, y la familia así lo confirma, sin dar más detalles de momento». La familia del homicida sostiene que «sufre una discapacidad del 70%». La madre del asesino ha declarado que su hijo es autista y ha pedido perdón públicamente por los hechos.