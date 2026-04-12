El mejor aceite de oliva de España se hace en este pueblo de Tarragona, no será en Jaén ni en Córdoba, sino en un lugar muy diferente. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Esta comunidad autónoma acostumbrada a ser la fuente de origen de una gran variedad de aceites de gran calidad da paso a otra.

Tenemos la suerte de vivir en un país en el que llega el mejor aceite de oliva posible, un buen básico que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días. Cuando buscamos el mejor alimento posible, nada mejor para crear una ensalada de esas que destacan, con la ayuda de este tipo de aceite que, podría acabar siendo el mejor aliado de un sabor y unas buenas sensaciones enormes. No tendrás que desplazarte a Jaén o a Córdoba, quizás tienes el mejor aceite de oliva de España más cerca de lo que imaginarias en este pueblo de Tarragona.

Ni en Córdoba ni en Jaén

Andalucía tiene una serie de pueblos y ciudades que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperado. Es hora de apostar por lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede ser clave.

Hay un ingrediente que puede acabar siendo el básico de todas las cocinas que puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con estos días en los que realmente cada detalle cuenta en estos días en los que cada punto es esencial.

Esto puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada elemento cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en mente, algunos detalles que serán los que nos acompañarán en breve. Un giro radical que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno.

A la hora de elegir un buen aceite de oliva, quizás no tendremos que bajar al sur, sino que en el norte tendremos un aliado de un sabor único. Este pueblo de Tarragona tiene el secreto del mejor aceite de oliva del país.

Este es el mejor aceite de oliva de España en este pueblo de Tarragona

Los expertos en el arte de descubrir los mejores aceites de oliva del país, nada mejor que saber que estamos ante un elemento que puede convertirse en la antesala de algo más. Un aceite de oliva que procede directamente de este pueblo de Tarragona.

Tal y como nos explica el Ministerio de Agricultura:»Por Orden APA/379/2023, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios Alimentos de España. Por Orden de 30 de octubre de 2025, se convoca el Premio Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2025-2026. Vista la propuesta de resolución del Premio Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2025-2026, presentada por el órgano instructor según lo previsto en el artículo 7.5 de la Orden APA/379/2023, de 8 de abril».

Siguiendo con la misma explicación nos dicen los aceites que han conseguido destacar en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Premio Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra,

campaña 2025-2026:

Categoría Producción Convencional:

Modalidad Frutado Verde Amargo:

– Premio: aceite de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén presentado

por Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, SCA, de Bailén (Jaén).

Modalidad Frutado Verde Dulce:

– Premio: aceite de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba

presentado por Almazaras de la Subbética, SCA, de Carcabuey (Córdoba).

Modalidad Frutado Maduro:

– Premio: aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana presentado por

Centre Oleícola del Penedés, SCCL, de Llorenç del Penedès (Tarragona).

Categoría Producción Ecológica:

– Premio: aceite de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba

presentado por Almazaras de la Subbética, SCA, de Carcabuey (Córdoba).

Premio Especial Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra,

campaña 2025-2026:

Aceite de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén presentado por Agrícola

de Bailén Virgen de Zocueca, SCA, de Bailén (Jaén).

Han resultado finalistas:

Categoría Producción Convencional:

Modalidad Frutado Verde Amargo:

– Finalista: aceite presentado por Aceites Oro Bailén Galgón 99, SL, de Villanueva

de la Reina (Jaén).

– Finalista: aceite de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén presentado

por Aires de Jaén, SA, de Jabalquinto (Jaén).

Modalidad Frutado Verde Dulce:

– Finalista: aceite presentado Venchipa, SL, Ventas de Huelma (Granada).

– Finalista: aceite de la Denominación de Origen Protegida Baena presentado por

Olivarera Ntra Sra de Guadalupe, SCA, de Baena (Córdoba).

Modalidad Frutado Maduro:

– Finalista: aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana presentado por

Olis Solé, SL, de Mont-roig del Camp (Tarragona).

– Finalista: aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana presentado por

Agrícola de Montbrío del Camp, SCCL, de Montbrió del Camp (Tarragona).

Categoría Producción Ecológica:

– Finalista: aceite presentado por Aceites Oro Bailén Galgón 99, SL, de Villanueva

de la Reina (Jaén).

(Málaga).

– Finalista: aceite presentado por Aceites Finca la Torre, SLU, de Antequera

Segundo.