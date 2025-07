Una gigantesca nube siembra el pánico en Portugal: parecía un tsunami en el cielo

Una gigantesca nube ha sorprendido este domingo a cientos de personas en la costa portuguesa donde una intensa ola de calor, que ha alcanzado los 42 grados, ha producido una gran variedad de fenómenos meteorológicos.

Cientos de bañistas en las playas portuguesas quedaron sorprendidos cuando una densa nube, similar a un tsunami, emergió del océano y se dirigió hacia la costa. Este fenómeno recorrió varias playas de la región durante la tarde del Domingo, sorprendiendo a los veraneantes y residentes de la zona.

Las imágenes de esta inusual nube se han compartido y viralizado rápidamente en las redes sociales, captando la atención de miles de personas. Un ingeniero compartió un tweet fascinante describiendo como «Esta nube llegó como un verdadero tsunami sobre Portugal. En realidad, se llama nube rodante.»

This cloud rolled in like an actual tsunami over Portugal.

It’s actually called a roll cloud.pic.twitter.com/0MA27DS4ia

— Massimo (@Rainmaker1973) June 30, 2025