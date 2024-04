Gideon Saar, líder de la oposición en Israel: «El antisemitismo está promovido por la extrema izquierda»

El presidente del partido israelí Nueva Esperanza y líder de la oposición, Gideon Saar (Tel Aviv, 1966) responde a OKDIARIO alto y claro, con la seguridad de quien ha ostentado, durante los últimos 20 años, las carteras de Educación, Justicia e Interior de Israel, hoy un país en guerra con el sanguinario fanatismo de Hamás. «Israel es un símbolo del mundo occidental en Oriente Medio», afirma rotundamente el político hebreo que se enfrentó en 2019 a Benjamín Netanyahu por el liderazgo del Likud, la formación conservadora que él mismo ayudó a fundar.

Ya en aquellas primarias, donde se disputaba el futuro del partido, sus ideas sobre la Franja de Gaza resultaron polémicas pues, desde su punto de vista, Israel nunca debió abandonar Gaza en 2005 o promover la creación de un Estado Palestino.

Ahora, en plena guerra contra Hamás, defiende la idea de anexionar territorios en la Franja o de construir «zonas de seguridad» en el creciente fértil. Una visión sobre el conflicto que encuentra su base en la teoría de Samuel P. Huntington sobre el choque de civilizaciones: dos bandos antagónicos perfectamente definidos por aspectos religiosos y socioculturales colisionando constantemente entre sí. Saar matiza que esta situación ha sido provocada por una progresiva radicalización en el mundo musulmán que comenzó con la revolución del ayatollah Jomeini en 1979.

Sentado en el lobby del hotel Intercontinental de Madrid el político hebreo responde sin cortapisas a las preguntas de OKDIARIO. Afirma que abandonó el Gobierno hace apenas un mes porque piensa que esta guerra «se puede hacer mejor» aunque asegura que mantiene una oposición «patriótica».

P.- ¿Cómo van las cosas ahora mismo en Israel?

R.- Israel está en guerra desde el 7 de octubre, una guerra que se nos impuso con una invasión terrorista en nuestro territorio soberano e Israel la continuará hasta que cumpla sus objetivos. Todavía tenemos 133 rehenes en manos de los enemigos. Aún no hemos derrumbado el régimen de Hamás en la Franja de Gaza y estamos decididos a continuar hasta que cumplamos nuestros objetivos. Pero como saben, es una guerra de varios frentes. No solo combatimos contra Hamás. Tenemos a Hezbollah en el norte. Tenemos a los Hutíes en Yemen. Tenemos a Irán, que nos atacó hace muy pocos días. Tenemos milicias chiíes en Siria e Irak, así que nos atacan en seis o siete frentes. Es una situación muy complicada. Todos los ejes radicales de Oriente Medio luchan juntos contra Israel. Pero ganaremos esta guerra. Estamos decididos a ganar esta guerra. No tenemos otra opción, porque, si no ganamos una guerra en Oriente Medio, no sobreviviremos.

P.- En las sociedades occidentales a veces es bastante difícil entender por qué Israel es un país tan odiado en Oriente Medio ¿Por qué es así?

R.- En Oriente Medio Israel es un símbolo del mundo occidental, un símbolo de un modo de vida diferente, de valores liberales. No tenemos democracias a nuestro alrededor y para ellos matar judíos es un mandamiento religioso y ocupar todo el territorio de Israel, porque desde su punto de vista ideológico es un territorio. Por cierto, la misma ideología cree lo mismo de Andalucía, a la que llaman Al-Andalus. Lo ven como algo que les pertenece porque una vez estuvieron allí. Así que con este tipo de regímenes e ideología no se puede pactar. Por mucho que quieras, no puedes pactar, debes luchar.

P.- ¿Es realmente posible la paz?

R.- No, la paz sólo será posible cuando esta ideología no sea tan dominante en el mundo árabe y musulmán, desgraciadamente. Desde la revolución iraní en 1979 comenzaron a controlar cada vez más y más territorios. Y están intentando exportar la revolución religiosa a otros territorios de Oriente Medio. Por cierto, también hay ciertos regímenes árabes moderados en Oriente Medio. Les gustaría hacer caer el reino jordano y tener allí otro tipo de régimen.

Estábamos en un proceso de elaboración de la paz en Oriente Medio. Lo hicimos con Egipto. Lo hicimos con Jordania. Queríamos hacerlo con los palestinos, por cierto. Fue un gobierno israelí en los años 90 el que firmó los acuerdos con la OLP. Entonces tuvimos paz con los Emiratos y con otros países árabes. Pero el problema hoy es que esta ideología se volvió muy dominante y debe ser derrotada. Y por cierto, el mundo occidental demostró en el pasado que debe ser derrotada cuando tuvieron una guerra internacional contra ISIS o una guerra internacional contra Al Qaeda. Hamás es exactamente como Al Qaeda o como el ISIS. Es muy extraño que en la mayoría de los casos cuando se mira el mundo occidental de hoy, las fuerzas seculares apoyen a los regímenes más radicales.

P.- Hablemos específicamente de Hamás, porque en Occidente hay quien les llama «luchadores por la libertad» y que están librando una guerra contra Israel como país que está intentando borrar su identidad o que está tratando de matar a todos los palestinos.

R.- Hamás es un movimiento ideológico yihadista, que está deseando eliminar el Estado de Israel y controlar totalmente la tierra que es hoy Israel. Y se volvieron más y más agresivos, no solo con Israel cuando tomaron la Franja de Gaza en el año 2007 sino que también mataron a gente de Fatah. Los arrojaron desde el piso 14 de los edificios y fueron muy brutales. Su siguiente paso es apoderarse también de Cisjordania con el fin de tener una posición mejorada para continuar la guerra contra Israel. Hamás siempre se opuso a todos los acuerdos de paz con Israel. Los acuerdos comenzaron en Oslo en los años 90. Y cuando alguna vez veían un progreso en el proceso de paz, comenzaban con ataques suicidas en nuestras ciudades.

Quiero recordar a todos que nos retiramos totalmente de la Franja de Gaza en el año 2005. Desmantelamos todos nuestros asentamientos allí. Incluso desmantelamos las tumbas de los cementerios. Desmantelamos todas nuestras bases militares allí y pudimos tener un futuro totalmente diferente de la Franja de Gaza. Pero Hamás tomó el control y comenzaron a conducir una guerra contra Israel, un estado terrorista con una enorme fuerza de misiles y con un sistema subterráneo que construyeron bajo tierra. Y hoy en día está bastante claro que lo construyeron porque tenían la intención de hacer algo como lo que hicieron el 7 de octubre. Y estaba claro para ellos que Israel tomaría represalias entrando en el territorio de la Franja de Gaza. Así que hoy no es una organización terrorista. Es más bien un estado terrorista.

P.- ¿Qué pasa con la población de Gaza? ¿Apoyan a Hamás? ¿Existe un futuro en el que la población de Gaza pueda realmente vivir en paz con la población de Israel?

R.- Los hechos son que cuando tuvimos las últimas elecciones en la Autoridad Palestina hace 18 años ganó Hamás. Los hechos son que Hamás contaba con el apoyo de la población de la Franja de Gaza. Ahora no lo sabemos con exactitud porque desde entonces no hemos celebrado elecciones. Por supuesto, ahora se enfrentan a una situación terrible que Hamás causó. Y escondiéndose deliberadamente tras la población civil, actuando desde los hospitales, desde las escuelas, desde las mezquitas y siendo responsable de toda esta tragedia humana que tiene lugar hoy en la Franja de Gaza. Espero que en el futuro reciban menos apoyo. Y estoy seguro de que si son derrotados recibirán menos apoyo de los residentes de Gaza.

P.- Hay algo que también nos preocupa mucho y es el aumento del antisemitismo en todo el mundo. En las universidades americanas está empezando a estar de moda expresar verdadero odio contra los judíos. Y hay personas en todo el mundo que están sufriendo de una manera que no hemos visto desde el Holocausto. ¿Cuál va a ser la respuesta para esto?

R.- En primer lugar, vemos un fenómeno que nunca vimos en el pasado. El antisemitismo era generalmente de extrema derecha. Hoy el antisemitismo está dirigido en el mundo occidental por la izquierda radical. Y esto lo vemos también en las universidades estadounidenses. Por supuesto, nuestras expectativas son que los gobiernos occidentales cumplan con su responsabilidad de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de los judíos allí donde se encuentren. Esto es sumamente importante. Vemos gobiernos que saben hacerlo mejor y otros que lo hacen menos, pero es algo que, por supuesto, nos preocupa mucho en estos días.

P.- ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual y qué podría mejorar?

R.- En primer lugar, dejé el gobierno porque tenía críticas sobre el momento en el que estamos. Pienso que esta guerra se podría hacer mejor. Pero, por supuesto, respaldamos totalmente a los gobiernos con todo lo que nos haga avanzar para cumplir los objetivos de la guerra. Hoy estamos en la oposición, pero somos una oposición patriótica. Creemos que esta guerra y ganar esta guerra es crucial para el futuro de Israel, crucial para la estabilidad en Oriente Medio y también crucial para todo el mundo occidental. Porque creo que en el futuro cuando haya células del Islam radical dentro de Europa, nos enfrentaremos a fenómenos que no queremos ver. Y creo que es una guerra entre civilizaciones. Vimos este bárbaro ataque el 7 de octubre torturando gente, quemando bebés, violando mujeres. No es una guerra entre bandos que tienen honor por las limitaciones de la guerra. Es realmente el lado más oscuro de la humanidad al que nos enfrentamos estos días. Pero desde que se estableció nuestro país hace 76 años, no tuvimos tranquilidad ni un solo día. Tuvimos guerras y tuvimos terror y conocimos tiempos terribles, pero siempre prevalecimos. Y nuestra intención es hacerlo también ahora.