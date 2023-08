Las familias de los 13 militares estadounidenses que murieron durante la caótica retirada de Afganistán -de la que se cumplen dos años este mes de agosto- cargaron duramente contra el presidente de EEUU, Joe Biden y al conjunto de su administración.

En un acto conmemorativo que fue organizado en la población de Escondido, California, por el parlamentario Darrell Issa, varios familiares de los soldados muertos en el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul pudieron ofrecer su testimonio y recordar a sus seres queridos, pero al mismo tiempo exigieron al Gobierno Biden «respuestas» y «la verdad» de lo que aconteció durante «este fracaso» en agosto de 2021. Algunos de ellos incluso fueron más allá y exigieron al líder de la Casa Blanca que admita sus errores y presente su dimisión.

La versión oficial sobre las muertes es que se produjo un ataque suicida yihadista, algo de lo que los familiares presentan dudas y han denunciado incoherencias y la existencia de una brecha de tres minutos en los videos que grabaron lo sucedido que aparecen incompletos.

La madre de uno de los soldados muertos, Cheryl Rex, acusó al presidente Biden de «insensible» al decirle hace dos años que entendía su dolor porque él también perdió a un hijo en Irak.

Rex, madre del marine Dylan Merola recordó que, cuando le contó su situación al presidente Biden, éste le respondió: «Mi esposa Jill y yo sabemos cómo te sientes. También perdimos a nuestro hijo y lo trajimos a casa en un ataúd cubierto con una bandera».

Dicha respuesta, señaló la mujer, estuvo «fuera de todo lugar» porque sabía que el primogénito del presidente, Beau Biden, realmente falleció de cáncer seis años después de regresar de Irak: «Mi corazón empezó a latir muy fuerte, ¿Cómo puede alguien ser tan despiadado para decir que sabía cómo me sentía? cuando ellos habían podido estar junto al lecho de muerte de su vástago», añadió.

En más de una ocasión, el mandatario estadounidense manifestó, sin prueba alguna, que su hijo había muerto de cáncer cerebral por los compuestos tóxicos a los que estuvo expuesto en Irak.

«Después de este encuentro, nunca he tenido ninguna comunicación personal, ni mi hijo ha sido honrado ni su nombre ha sido mencionado por el comandante en jefe o su Gobierno en algo que siento que ocurrió por sus errores y mala planificación para sacar nuestras tropas de Afganistán», señaló la madre del marine fallecido.

Sobre la grabación realizada por drones que pudieron recoger lo sucedido está incompleta, también afirmó que: «Me dieron información falsa. Mientras me describían las heridas de Dylan, estaban describiendo el informe sobre una persona diestra. Sin embargo, mi hijo era zurdo, así que cuando pregunté: ¿Cómo podría mi hijo tener heridas en el lado contrario de su cuerpo ?, no pudieron responderme, por lo que intentaron cambiar de tema», continuó Cheryl Rex.

Otros de los testimonios más contundentes fue el Darin Hoover, padre del sargento Darin Taylor Hoover Jr., que exigió dimisiones de los altos cargos del Gobierno Biden y, en última instancia la del propio presidente.

«Denuncio al secretario Blinken, al secretario Austin, al general Milley, al general McKenzie, al teniente coronel Whitehead -que no dio la orden a los francotiradores de acabar con terrorista suicida antes de que detonara su chaleco- y, en última instancia, al presidente. Hagan lo que hizo nuestro hijo: sed adultos. Admitan sus errores. Aprendan de ellos para que esto no vuelva a ocurrir nunca jamás. Todos ustedes deben dimitir inmediatamente. Nuestros hijos e hijas tienen más integridad en los dedos de los pies que todos ellos juntos», concluyó.