Europa avala el Tribunal de Zelenski para criminales rusos, «incluido Putin»: «Hará falta coraje político»

Europa ha avalado la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania impulsado por Volodimir Zelenski para «garantizar que todos los criminales de guerra rusos, incluido Vladimir Putin, comparezcan ante la Justicia», ha indicado el ucraniano. Éste ha firmado el acuerdo con el Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia) para el nacimiento de este nuevo órgano que estará compuesto por 15 jueces y una Fiscalía y podrá procesar a acusados in absentia «cuando el imputado renuncie a participar en estos procedimientos».

El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania imputará y juzgará a los responsables individuales de la invasión rusa de 2014, cuya mayor escalada se ejecutó el 24 de febrero de 2022, día en el que Putin lo anunció en televisión. Lo hará individualmente, pero llevará ante la Justicia «a los más altos dirigentes políticos y militares de la Federación Rusa».

Con la creación del nuevo órgano Ucrania, y por ende Europa, traslada el mensaje de que «es inevitable que rindan cuentas quienes violan las normas fundamentales del Derecho Internacional y tratan de destruir naciones enteras», subrayan los ucranianos.

«Debemos enviar un mensaje claro: la agresión lleva al castigo. Y debemos hacerlo juntos, como toda Europa», con este tribunal que «brinda una oportunidad real de garantizar la justicia para el crimen de agresión», ha detallado Zelenski.

El mandatario ucraniano también ha tenido unas palabras para el Consejo de Europa y su secretario general, Alain Berset -quien ha firmado el acuerdo en representación de Estrasburgo-, a quien ha agradecido «que haya tomado la iniciativa en este proceso».

«Hará falta coraje político y judicial para garantizar que todos los criminales de guerra rusos, incluido [el presidente ruso] Vladimir Putin, comparezcan ante la justicia», ha señalado desde la ciudad francesa.

La creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania es la culminación de «años de trabajo jurídico por parte de Ucrania, sus países socios, el Consejo de Europa y la Unión Europea», ha explicado por su parte el Ministerio de Exteriores ucraniano.

Por otro lado, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha destacado la importancia de este nuevo órgano para juzgar «entre víctimas y agresores, entre impunidad y rendición de cuentas»: «Sin rendición de cuentas no puede haber paz duradera para Ucrania y para Europa en su conjunto». Por ello, Berset califica el acuerdo entre Europa y Ucrania como «histórico».

PACE was the first international body to support Ukraine’s idea to establish a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. And we truly value that.

