La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha anunciado este domingo la «clausura inmediata» de la compañía aérea involucrada en la muerte de cinco turistas españoles, miembros de una misma familia, en el accidente de helicóptero de la semana pasada en el río Hudson de Nueva York.

«New York Helicopter Tours, la compañía involucrada en el accidente mortal en el Hudson a principios de esta semana, está cesando sus operaciones inmediatamente», señala un breve comunicado publicado por la agencia estadounidense responsable de la regulación de la aviación civil en su perfil de la red social X.

La FAA también ha indicado que iniciará una «revisión inmediata» de la licencia y el historial de seguridad del operador turístico, mientras que ha agregado que «seguirá apoyando» la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

FAA Statement⁰⁰New York Helicopter Tours — the company involved in the deadly crash on the Hudson earlier this week — is shutting down their operations immediately.⁰ ⁰We will continue to support @NTSB’s investigation. Additionally, the FAA will be launching an immediate…

— The FAA ✈️ (@FAANews) April 14, 2025