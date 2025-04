Todo sobre el accidente de helicóptero en Nueva York: la empresa tuvo dos siniestros en el pasado

El accidente de helicóptero ocurrido sobre las aguas del río Hudson en Nueva York ha conmocionado al mundo tras dejar seis personas muertas, entre ellas cinco españoles miembros de una misma familia. Las causas concretas del suceso todavía se desconocen aunque las autoridades norteamericanas ya han adelantado algunos detalles de lo ocurrido.

El aparato, un helicóptero tipo Bell 206, sobrevolaba el río neoyorkino durante apenas 12 minutos cuando de pronto se precipitó al vacío estrellándose cerca del muelle 40 de la ciudad, entre Manhattan y Nueva Jersey. Según han podido saber los servicios de emergencia estadounidenses, la aeronave quedó flotando en el río Hudson volcada sobre sí misma con los cuerpos de los fallecidos en su interior. Poco antes del accidente, el aparato rodeó la Estatua de la Libertad antes de remontar el río Hudson hacia el puente George Washington.

Cabe mencionar que la empresa responsable de los vuelos turísticos alrededor de Nueva York, New York Helicopter Charter, ya había sufrido dos accidentes similares en el pasado. Sobre este hecho el periódico New York Times ha revelado que en 2013 uno de los helicópteros operados por la compañía transportaba a una familia de cuatro personas en un recorrido turístico cuando, repentinamente, se quedó sin energía y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson, cerca del Upper West Side de Manhattan.

Aproximadamente dos años después, otro helicóptero de la misma empresa se estrelló después de despegar en el norte de Nueva Jersey, cuando volaba a apenas 20 pies de altura sobre el suelo. En ese episodio, el piloto informó que el helicóptero había comenzado a girar sin control antes de aterrizar bruscamente. Una investigación reveló que la aeronave había sufrido previamente un aterrizaje brusco en Chile en 2010 y que tenía instalado un eje de transmisión no apto para volar, según un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

En cuanto al accidente en el que iban cinco turistas españoles, el alcalde de Nueva Yorks, Eric Adams, ha confirmado que los cadáveres fueron rescatados, que no hubo supervivientes y que las víctimas son el piloto y la familia española (un matrimonio y sus tres hijos) «que venían de visita desde España».

Según la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dos de las víctimas fueron trasladadas al hospital, donde «sucumbieron a sus heridas», mientras que las otras cuatro fueron declaradas muertas en el lugar del accidente.

Los cinco turistas españoles fallecidos en el accidente eran Agustín Escobar, CEO de Rail Infrastructure en Siemens a nivel mundial y ex presidente de Siemens España hasta octubre del año pasado, su mujer y sus tres hijos, menores de edad todos ellos. El sexto fallecido en el accidente fue el piloto de la nave, cuya identidad aún no ha sido revelada, mientras se analizan las causas del incidente. Las identidades de los españoles fueron confirmadas por la prensa neoyorquina horas después de conocerse que no había ningún superviviente tras la caída del aparato sobre el río Hudson.

Para desentrañar las causas del accidente y recabar toda la información el consulado español en la ciudad se ha puesto en contacto con las autoridades locales.

Por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado sus condolencias a «los allegados de las víctimas en este momento tan desgarrador». «Las noticias que hoy nos llegan del accidente de helicóptero en el río Hudson son devastadoras», ha escrito en un mensaje a través de sus redes sociales, en el que ha tildado la tragedia de «inimaginable».

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha lamentado el «terrible accidente». «Las imágenes del accidente son horribles. Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas», ha señalado en Truth Social, donde ha indicado que «en breve se anunciará qué ocurrió exactamente y cómo».