EEUU afirma que la diplomacia con Irán es la «primera opción» aunque no descarta bombardeos

La Casa Blanca ha afirmado este lunes que la diplomacia continúa siendo la «primera opción» de Donald Trump para abordar la creciente tensión con Irán, aunque ha dejado claro que no se descarta ninguna alternativa, incluida la posibilidad de «ataques aéreos» contra el país, en un contexto marcado por una intensa oleada de protestas internas y una dura represión por parte del régimen iraní.

Así lo ha manifestado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa, en las que subraya que una de las principales cualidades del presidente Trump es mantener «todas las opciones sobre la mesa». Además, Leavitt señaló que el uso de la fuerza militar, incluidos bombardeos, forma parte del abanico de opciones disponibles para el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, aunque insistió en que la prioridad sigue siendo la vía diplomática.

«La diplomacia siempre es la primera opción para el presidente», afirma Leavitt, quien añadió que Trump considera fundamental explorar cualquier oportunidad de diálogo, especialmente ante las aparentes contradicciones entre el discurso público del régimen iraní y los mensajes que, según Washington, se reciben de forma privada a través de canales diplomáticos.

Asimismo, Leavitt ha incidido, como el mandatario republicano, en que lo que se escucha «públicamente del régimen iraní es muy diferente de los mensajes que la Administración recibe en privado», un contraste que el inquilino de la Casa Blanca «tiene interés en explorar».

«Dicho esto, el presidente ha demostrado que no teme usar opciones militares cuando lo considere necesario, y nadie lo sabe mejor que Irán», ha reiterado, en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los de junio de 2025, que mataron a más de 1.100 personas.

Irán se declara «preparado para la guerra»

El régimen de los ayatolás en Irán se ha declarado este lunes 12 de enero «preparado para la guerra» mientras, de forma paralela, intenta abrir una vía de negociación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena revuelta interna. Teherán ha optado por una estrategia doble: exhibir fuerza militar y retórica bélica, al tiempo que mantiene canales abiertos con Washington para evitar una confrontación directa.

En ese contexto, el régimen de los ayatolás ha sacado a la calle a miles de manifestantes progubernamentales en Teherán, en una demostración organizada para minimizar el impacto de las protestas masivas que sacuden el país desde hace semanas y que las propias autoridades consideran las más graves desde 2009. Todo ello mientras organizaciones no gubernamentales han confirmado que más de 500 manifestantes han sido asesinados durante la represión de los últimos días. Las imágenes de familiares buscando a sus seres queridos entre bolsas de plástico en las morgues iraníes han dado la vuelta al mundo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha elevado este lunes el tono al asegurar que Irán está «plenamente preparado para cualquier acción militar estadounidense», en declaraciones a Al Jazeera Arabic. «Si Washington quiere volver a probar la opción militar, ya lo ha hecho antes, y nosotros estamos listos», ha afirmado, en referencia a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel del pasado mes de junio, que durante doce días golpeó tres instalaciones nucleares iraníes.