Dos miembros de la organización ecologista Just Stop Oil han lanzado dos botes de sopa de tomate al cuadro de ‘Los girasoles’ pintado por Vincent Van Gogh que se exhibe en la National Gallery de Londres. Los dos ecologistas han sido detenidos pero la pintura no ha sido dañada, según ha revelado el propio museo.

Los activistas han realizado esta acción para protestar por «el elevado coste de vida» y para exigir al Gobierno británico que «detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas». La organización Just Stop Oil ha reivindicado este incidente en las redes sociales: «¿Vale más el arte que la vida?, ¿Más que la comida?, ¿Más que la justicia? La crisis del coste de vida y la crisis climática están impulsadas por el petróleo y el gas. Gracias a la escalada de los precios del gas, millones de familias británicas no podrán permitirse calentar una lata de sopa este invierno».

🌻🥫 BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’ 🥫🌻

🖼 Is art worth more than life? More than food? More than justice?

🛢 The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance #A22Network #JustStopOil #NoNewOil pic.twitter.com/18T2zSP2ws

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022