Dos tripulantes muertos en la colisión de un buque escuela mexicano contra el Puente de Brooklyn

Un buque escuela de la Armada de México, que transportaba a alrededor de 270 personas, ha colisionado este sábado contra la parte inferior de una de las infraestructuras del neoyorquino Puente de Brooklyn, dejando al menos dos muertos y 20 heridos de distinta gravedad.

Ha sido la Secretaría de Marina (SEMAR) de México la que ha informado en un comunicado que dos de los tripulantes han fallecido por las graves lesiones provocadas por el accidente. Además, han señalado que de los 20 heridos, 11 se encuentran en estado y 9 están estables.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado sobre lo ocurrido y ha lamentado el fallecimiento de los dos miembros de la tripulación. Ademas, ha informado de que la Secretaría de Marina ha atendido a todos los afectados junto a las autoridades locales, a las que ha agradecido su apoyo.

Las imágenes del accidente difundidas en redes sociales muestran a varios tripulantes subidos en las partes más altas de los mástiles del navío en el momento de la colisión. Han sido estos palos los que al tratar de cruzar por debajo del puente se han partido con decenas de marineros sobre ellos.

❗️🇲🇽⚓️🇺🇲 – The Mexican Navy’s tall ship ARM Cuauhtémoc, a 1982 Spanish-built barque with 277 crew members, collided with the Brooklyn Bridge in New York City just before 9 PM.

One of the ship’s 150-foot masts struck the bridge, snapping and triggering a large-scale search and… pic.twitter.com/dEg1hM4Z8l

