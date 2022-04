Donald Trump ha ensalzado a los hispanos en su última entrevista concedida. El ex presidente norteamericano les ha definido como «personas increíbles, con gran energía y muy emprendedoras» y ha destacado también que «entendieron la frontera», en alusión a la política migratoria de su mandato.

Donald Trump ha querido incidir en el papel que tuvo el propio ex mandatario en la salida de los hispanos del Partido Demócrata durante su primera carrera presidencial, citando su deseo de seguridad fronteriza y su “gran energía”.

“Me fue muy bien con los hispanos. ¿Y usted sabe por qué?», le dijo Donald Trump a María Herrera Mellado, una abogada hispano-estadounidense especializada en temas migratorios y coordinadora del partido Vox en Florida. «Porque son personas increíbles, con gran energía y muy emprendedoras. Y también entendieron la frontera”, continuó. “Ellos entienden la frontera mejor que nadie. Y quieren seguridad en ella”, ha dicho Trump durante una entrevista esta semana con el canal Americano Media de Sirius XM.

También desde el punto de vista de las políticas migratorias, Trump destacó que “nuestro país está siendo envenenado, está siendo sitiado. Lo llamamos una invasión. Estamos siendo invadidos como un ejército extranjero nos invadiría”.

Por otra parte, también se refirió Donald Trump a la oferta pública de adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, que ha generado especulaciones de que restauraría la cuenta del ex presidente americano si logra comprar la plataforma de redes sociales. Pero el ex mandatario dice que «probablemente» no volvería a la red donde tenía casi 90 millones de seguidores. “¿Sabes?, Twitter se ha vuelto muy aburrido. Se han deshecho de muchas de sus buenas voces… muchas de sus voces conservadoras”, dijo Trump.

Recordemos que Donald Trump fue suspendido permanentemente por Twitter luego del asalto al Capitolio de los EE. UU. por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021. La plataforma citó el riesgo de «más incitación a la violencia».

Desde entonces, Trump lanzó su propia plataforma de redes sociales, Truth Social, que ha estado plagada de problemas técnicos y largos tiempos de espera para registrarse.

En la entrevista, Trump dijo que esperaría hasta después de las elecciones al Congreso de Estados Unidos en noviembre para anunciar si se postulará para otro mandato presidencial.

Escuchen lo que dijo Trump sobre la decisión de @POTUS de acercarse a Maduro para comprar petróleo y depender de otros países

María Herrera finalizó su charla agradeciendo a Donald Trump su discurso del 4 de julio de 2020. “El estilo de vida estadounidense comenzó con Cristóbal Colón, llegaron los exploradores españoles y la monarquía española lo financió”, dijo. “Estamos orgullosos de nuestra historia y amamos a este país”.