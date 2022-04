Cerca de cumplir los dos meses y medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto está peor que nunca. Putin no cesa en su intento de invadir el país de Zelenski, mientras que este intenta que Ucrania entre en la OTAN. Las negociaciones aun no se han producido, aunque por el momento no existe ni una pizca de luz para que se lleven a cabo. Te contamos las últimas noticias del conflicto y la última hora de Ucrania.

Sigue en directo, la guerra Rusia – Ucrania

Estados Unidos reconoce que entrena a soldados ucranianos en territorio alemán

Estados Unidos ha anunciado que está entrenando a soldados ucranianos en instalaciones militares estadounidenses en territorio alemán en el marco de la invasión rusa a Ucrania, desatada el pasado 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

«Estos esfuerzos se basan en el entrenamiento inicial de artillería que las fuerzas de Ucrania ya han recibido en otros lugares, y también incluyen entrenamiento en los sistemas de radar y vehículos blindados que se han anunciado recientemente como parte de los paquetes de asistencia de seguridad», ha detallado el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Lavrov descarta la necesidad de asistencia externa para organizar corredores humanitarios en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que la organización y puesta en marcha de corredores humanitarios en Ucrania no precisa de la colaboración de ningún país u organización externa.

«No hay necesidad de que nadie ayude a abrir corredores humanitarios. Solo hay un problema. Los corredores humanitarios, que se anuncian a diario, son ignorados por los ultranacionalistas ucranianos», ha aseverado Lavrov en una entrevista para el canal de televisión Al Arabiya recogida por la agencia TASS.

Ucrania denuncia casi 220 niños fallecidos y casi 400 heridos desde el comienzo de la invasión

La Fiscalía de Menores de Ucrania ha denunciado 219 niños han muerto y 398 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de su invasión del país, el pasado 24 de febrero, hasta este sábado.

La mayor parte de las víctimas infantiles, contando fallecidos y heridos, se han registrado en la región de Donetsk, con 131, seguida de la región de la capital, Kiev, con 129, Járkov (95), Chernígov (68), Mikolaiv (43), Jersón (44), Lugansk (37), Zaporiyia (27), Sumy (17) y Yitomir (15).

Zelenski desvela que su Ejército ha hallado 900 cadáveres en una fosa común en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que hay alrededor de 900 civiles muertos en distintas fosas comunes repartidas por la región de Kiev, según ha trasladado a distintos representantes de medios de comunicación polacos, con los que ha hablado durante cerca de una hora.

«Están eliminando rastros (las tropas rusas). Hubo tantos muertos que, a pesar de que los quemaron, encontraron nuevamente la tumba de 900 personas en la región de Kiev. Nadie sabe cuántas personas murieron. Habrá consecuencias, habrá un investigación», ha dicho el mandatario ucraniano, tal y como recoge la agencia de noticias Unian.

Nuevos ataques en Kiev

Las autoridades de Ucrania han asegurado haber hallado en la región de Kiev cerca de 1.200 cuerpos de civiles muertos a manos del Ejército ruso después de la retirada de las fuerzas rusas de la zona a principios de abril

Miedo por una Tercera Guerra Mundial

Cortar el gas a países como Polonia y Bulgaria no ha hecho más que aumentar el pánico porque comience una Tercera Guerra Mundial. Estos países se han negado a pagar en rublos, ¿algún otro país más lo hará?

Más de dos meses desde el inicio de la guerra

El pasado 24 de febrero tuvo lugar el intento de invasión ruso a Ucrania. Putin aun no ha conseguido hacerse con el territorio, pero no se rinde.