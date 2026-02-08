Dimite el director de ‘The Washington Post’ tras despedir a un tercio de la plantilla

El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, ha anunciado su dimisión en medio de la tormenta desatada por el despido masivo de aproximadamente un tercio de la plantilla del histórico diario estadounidense. La salida se produce apenas unos días después de que el periódico comunicara el cese de alrededor de 300 redactores, una medida que ha sacudido los cimientos de una de las cabeceras más prestigiosas del periodismo estadounidense.

En una nota interna dirigida al personal, recogida por la cadena CNN, Lewis ha intentado justificar su gestión: «Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto». El directivo no ha escatimado en elogios hacia Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario del rotativo desde 2013: «Quiero agradecer a Jeff Bezos su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario».

Lewis, que asumió las riendas del periódico en noviembre de 2023 con el encargo de sanear las cuentas del diario, deja tras de sí un reguero de controversia. Su gestión, lejos de revitalizar la situación financiera del Post, ha culminado en uno de los mayores ajustes de plantilla de la historia reciente del periodismo estadounidense.

«Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The Washington Post para que pueda, durante muchos años más, publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día», ha declarado el directivo saliente en su comunicado de despedida, en un intento por defender un legado cuestionado por la brutal reducción de personal.

El despido de 300 redactores, anunciado el pasado miércoles, ha afectado a la práctica totalidad de las secciones del diario, dejando tocada la capacidad operativa de una cabecera que ha sido referente del periodismo de investigación en Estados Unidos durante décadas.

Jeff D’Onofrio, hasta ahora director financiero del periódico, será quien asuma de forma interina el cargo de director ejecutivo. En sus primeras declaraciones, D’Onofrio ha expresado sentirse «honrado de tomar el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso con la fortaleza de nuestro periodismo como nuestra estrella del norte».

Por su parte, Jeff Bezos ha salido en defensa de la línea marcada por la dirección del diario: «El Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria. Cada día, nuestros lectores nos dan una hoja de ruta hacia el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos», ha sostenido el magnate en una declaración recogida por CNN.