Desvelado el contenido de la carta que Biden dejó a Trump: «Que Dios te bendiga y te guíe»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha revelado este miércoles el contenido de la carta que le dejó el presidente Joe Biden al salir del despacho oval el pasado lunes, 20 de enero, día de la investidura. Trump encontró la carta de Joe Biden dentro del escritorio presidencial en el despacho oval el lunes por la tarde cuando firmaba una serie de decretos. En el remite, Joe Biden escribió: «47», en referencia al número de presidente en el que se ha convertido Donald Trump.

La carta de Joe Biden a Donald Trump está dirigida a:

«Estimado presidente Trump», y destaca lo siguiente:

Al despedirme de este sagrado cargo, os deseo a ti y a tu familia todo lo mejor en los próximos cuatro años. El pueblo estadounidense —y todo el mundo— espera de esta casa estabilidad en las inevitables tormentas de la historia, y rezaré para que los próximos años sean una época de prosperidad, paz y gracia para nuestra nación.

Que Dios te bendiga y guíe como ha bendecido y guiado a nuestro querido país desde nuestra fundación.

La carta estaba firmada «Joe Biden» y fechada el 20 de enero de 2025.

El lunes, Trump encontró la carta, un sobre blanco dirigido a «47», después de que un periodista de la cadena Fox le preguntara si Biden le había dejado alguna carta mientras firmaba una serie de decretos en el despacho oval.

«Puede que sí. ¿No la dejan en el escritorio? No lo sé», le contestó Donald Trump antes de descubrir la carta.

Historia de las cartas de los presidentes

La tradición empezó con el presidente republicano Ronald Reagan. Biden ha sido el primer presidente que ha recibido una carta de un presidente a la que él mismo ha escrito una misiva cuatro años antes. En 1989, Ronald Reagan le garabateó una nota a su sucesor, también su ex vicepresidente George H. W. Bush, sobre una ilustración de un elefante (la mascota del Partido Republicano). En ese momento, empezó esta tradición.

Entonces, le escribió:

Querido George:

Tendrás momentos en los que querrás utilizar esto. Hazlo.

George, me quedo con los recuerdos que compartimos y te deseo todo lo mejor. Estarás en mis oraciones. Que Dios os bendiga a ti y a Bárbara. Echaré de menos nuestros almuerzos de los jueves.

Ron

George H. W. Bush siguió la tradición, y le escribió a Bill Clinton. Entonces, el republicano George H. H. Bush redactó una carta a Bill Clinton después de que el demócrata le ganase en las elecciones. Bush le reconoció el éxito a su rival. Su nota ha circulado en redes sociales. Se ha destacado su humildad y civismo:

Estimado Bill,

Cuando entré en esta oficina hace un momento sentí la misma sensación de asombro y respeto que sentí hace cuatro años. Sé que tú también sentirás eso.

Te deseo gran felicidad aquí. Nunca sentí la soledad de la que algunos presidentes hablan.

Habrá tiempos muy difíciles, aún más difíciles por las críticas que tal vez no consideres justas. No soy muy bueno en dar consejos; pero no dejes que las críticas te desanimen ni te desvíen del rumbo.

Serás nuestro presidente cuando lea estas nota. Te deseo lo mejor. Le deseo lo mejor a tu familia.

Tu éxito ahora es el éxito de nuestro país. Te estaré apoyando.

Buena suerte –

George

Posteriormente, Bill Clinton a su vez redactó una carta para el hijo de George H. W. Bush, George W. Bush, que ganó al vicepresidente de Clinton, Al Gore, en las elecciones. Éste le escribió a Barack Obama y éste a su vez a Donald Trump. Obama no se dirigió a Donald Trump por su nombre. Redactó: «Querido presidente». Obama se centró en el éxito en la campaña política de Trump.