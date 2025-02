El cocreador de ‘$LIBRA’ afirma «haber controlado» a Milei y a su hermana mediante mordidas

Hayden Davis, cocreador de la criptomoneda $LIBRA, afirmó en múltiples chats filtrados haber estado «controlando» al presidente de Argentina, Javier Milei, gracias a una serie de sobornos que presuntamente pagaba a múltiples funcionaros del Gobierno, una de las personas que habría recibido estas mordidas es Karina Milei, la hermana del presidente, que ocupa actualmente el cargo de Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina.

«Yo controlo a ese negro (en un contexto de burlas)», afirmaba Davis en los mensajes, los cuales se produjeron a mediados de diciembre, y agregó lo siguiente: «Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero, es una locura».

A todo esto se le suma las declaraciones de Charles Hoskinson, uno de los creadores de la criptomoneda Ethereum, una de las más prestigiosas que hay en el mercado, ya que Hoskinson publicó un vídeo en su perfil de X en el que relataba como le pidieron «dinero» para poder reunirse con Milei, algo que él ya daba por seguro, ya que se lo prometieron. «Encontramos a muchas personas a lo largo del camino y nos dicen: ‘Sabes, sabes, nos das algo y podemos conseguirte una reunión con Milei. Pueden suceder cosas mágicas», dijo el empresario mientras hacía el gesto de contar dinero con sus dedos.

Milei and Argentina https://t.co/CKqVLje5Dh — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) February 18, 2025

Las excusas de Milei

Desde el Gobierno de Milei niegan que ningún miembro de la directiva pudo verse «beneficiado» por este escándalo. El mandatario argentino, que acumula más de 100 denuncias tras publicitar el pasado viernes el token en redes sociales, se ha excusado y ha omitido asumir responsabilidades de lo sucedido indicando que «por querer ayudar a un argentino» se comió «un cachetazo».

También quiso desmentir las cifras de perjudicados que se están aportando, e insiste en que es «falso» que haya 44.000 damnificados por la compra de criptomoneda. Javier Milei rebajó considerablemente el número, hasta señalar que «se trata de 5.000 personas en el mejor de los casos». «Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots», ha sostenido, al tiempo que ha aseverado que las probabilidades de que haya argentinos es «muy muy remota».

«Los argentinos te diría que no creo que haya más de cinco. La mayoría son estadounidenses y chinos», ha detallado. Asimismo, el presidente de Argentina ha seguido justificándose y, para ello, se ha apoyado en el perfil de inversor que se ha visto afectado, según el mandatario: «Son personas hiper especializadas en estos elementos (…) Dadas las dificultades que implicaba participar en este evento, tenías que estar muy interiorizado. No es tema menor».

Por otro lado, Milei defendió la nula implicación del Estado en el ya apodado como Criptogate, dado que éste «no juega ningún rol», sino que es «un problema entre privados». En cuanto a si está arrepentido o no por publicitar la criptomoneda y si su cuenta de X fue hackeada, es tajante: «Yo no tengo nada que ocultar, no hice nada malo (…). Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fijé».