El cerebro de la criptoestafa millonaria en Argentina: «Lo hice en nombre de Milei»

Hayden Mark Davis, CEO de Kelsen Ventures y unos de los principales cerebros de la criptomoneda $LIBRA, ha dicho este lunes que actuó «en nombre de Milei» cuando impulso la moneda digital que ha hecho posible una estafa de 90 millones de dólares. El estadounidense ha insistido este lunes, en una entrevista, en que es «asesor» de Javier Milei, presidente de Argentina, y ha dicho que todo «se suponía que iba a ser un experimento» basado en el «profundo deseo» del líder argentino de «tokenizar todas las transacciones financieras» del país.

Davis también ha asegurado, como ya afirmó el pasado domingo, que disponía de casi 100 millones de dólares que había «recuperado» y que estaba a la espera de saber qué hacer con ellos. «Es un plan que salió miserablemente mal, con 100 millones de dólares que estoy custodiando», ha dicho el cerebro tras $LIBRA, quien también ha negado que él o Milei se hayan enriquecido con la estafa que ha afectado a más de 44.000 personas.

El CEO de Kelsen Ventures no ha explicado aún que planea hacer con el dinero que ha recuperado y que está pendiente de recibir instrucciones de Milei. «Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero», ha dicho el estadounidense.

Davis ha rechazado que se tratara de un rug pull, una de las criptoestafas más comunes con la que se infla el precio de una divisa y los creadores venden sus activos cuando está en lo más alto haciendo que se hunda el valor de la moneda. «Desearía tener instrucciones de que hacer con el dinero. No tengo ningún deseo de ser el enemigo público número uno. No me estoy beneficiando de ello.», ha insistido Davis, que también asegura que su vida «está en peligro».

El impulsor tras la criptoestafa millonaria ya aseguró el pasado domingo que había conseguido recuperar «cada dólar de las operaciones de $LIBRA» y avanzó que tenía intención de «inyectarlo todo de vuelta» en el proyecto. «Mi intención es hacerlo en las próximas 24 o 48 horas. Aunque estoy abierto si hay un plan diferente que beneficie más a todos», dijo Davis en un vídeo publicado en redes sociales.

Javier Milei promocionó con una publicación en sus redes sociales la inversión en $LIBRA, un proyecto pensado para ayudar en la inversión en pequeñas y medianas empresas de Argentina. La publicación de Milei, poco después de que se lanzara el proyecto, impulsó la subida del valor de la divisa, que aumentó su precio hasta un 1.300%. Horas después del lanzamiento de la criptomoneda, una decena de personas que acumulaba cerca del 90% del capital vendió de forma masiva sus tokens, haciendo que el precio de $LIBRA se desplomara.

Los registros demuestran que la mayoría de estas personas adquirieron la moneda en los primeros segundos después de que fuera lanzada, lo que apunta a que se trataba de insiders con información privilegiada. Después de que el valor de la criptodivisa se hundiera, alumbrando una posible estafa, Milei borró la publicación promocionando el proyecto y escribió un nuevo mensaje en el que retiraba su apoyo a $LIBRA tras de haber estudiado mejor el asunto.