El cine español reconoce a Susan Sarandon con el Goya Internacional 2026

La Academia de Cine de España ha premiado a Susan Sarandon con el premio Goya Internacional 2026, que la actriz estadounidense recogerá en la gala el próximo 28 de febrero en Barcelona. La relevancia de Susan Sarandon en la industria, con su nombre «crucial» para el Hollywood contemporáneo, le ha valido a la estadounidense el galardón.

Susan Sarandon acumula en su vasta filmografía cinco candidaturas a los premios Oscar, por sus brillantes papeles en Atlantic City, la mítica Thelma & Louise, El aceite de la vida, El cliente y Pena de muerte. Lo ganó por el último título, en el que interpretaba a una monja que acompaña a un condenado a muerte durante los últimos días en el corredor.

«La combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político» es la fórmula que define el éxito de la actriz y productora Susan Sarandon, según el fallo de la Academia.

El nombre de Susan Sarandon está ligado a obras maestras del cine y a películas legendarias, tanto cintas que han pasado a formar parte de la cultura popular como otras de culto que se encuentran entre las mejor valoradas de la historia. Destacan entre ellas, además de las que la llevaron a competir por el Oscar, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show -que la hizo despegar-, Mujercitas, Los búfalos de Durham o El ansia, así como Quédate a mi lado o ¿Bailamos? en el ámbito más popular. Todas ellas con una característica común: personajes de carácter, distintos entre ellos, interpretados por Susan Sarandon.

Si algo ha obsesionado siempre a la actriz en el plano profesional es no encasillarse. De hecho, en los comienzos de su carrera, en los años 70, trabajó en el circuito teatral de Broadway. Además, ha compartido elenco con los nombres más relevantes de la gran pantalla, como Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis.

El talento de Susan Sarandon ha sido reconocido por el espectador, por la Academia de Cine de España, por la de Hollywood… y también por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (con nueve nominaciones a los Globos de Oro), el Sindicato de Actores, la Academia Británica (BAFTA), la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Emmy)…

Con el Goya Internacional que recogerá en la 40ª gala de los Goya, Susan Sarandon se suma a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere en la lista de consagrados actores que lo han recibido. Con este reconocimiento, el cine español busca destacar a «personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo». La actriz siempre se ha confesado una amante de España, especialmente por la gastronomía.