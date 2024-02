La Casa Blanca ha tenido que volver a publicar un vídeo, que había borrado en un principio, de la rueda de prensa nocturna del presidente Joe Biden, convocada para defender su lucidez e inocencia frente a cargos de que había compartido información secreta, que terminó en fiasco para Biden al enfrentarse a los periodistas que le cuestionaron sus capacidades debido a su edad y confundió al presidente de México con el de Egipto.

Un fiasco detrás de otro después de que Biden intentase defender su inocencia en la rueda de prensa tras el informe del abogado especial Robert Hur, en el que se concluye que Biden había retenido y compartido voluntariamente información clasificada al dejar la Casa Blanca tras ser vicepresidente, incluso sobre la política militar y exterior en Afganistán, pero concluyó que no se justificaban cargos criminales.

En un principio, Joe Biden comenzó la rueda de prensa explicando que después contestaría a las preguntas de los periodistas, que fue cuando se puso de manifiesto su mala memoria de nuevo al confundir al presidente de Egipto con el de México y falta de educación con los periodistas, a los que trató de forma impropia para un presidente.

«Permítanme decir algunas cosas antes de responder a sus preguntas», ha empezado Biden. Y entonces cuando se producen uno de los momentos de tensión que han hecho a la Casa Blanca borrar el vídeo de la rueda de prensa, que después han tenido que volver a publicar después de las críticas, como se puede ver abajo que estaba con la opción unlisted para que no lo pudiese ver el público en general.

– Periodista: ¿Tiene mala memoria? ¿Puede continuar como Presidente? – Presidente: Mi memoria es tan mala que le dejo hablar. Esa es la… – Periodista: ¿Usted…? – Presidente: Eso es lo que… – Periodista: ¿Siente que su memoria ha empeorado, señor presidente? – Presidente: Mire, mi memoria no ha empeorado. Mi memoria está bien. Mi memoria, fíjese en lo que he hecho desde que soy presidente. Ninguno de ustedes pensó que podría aprobar ninguna de las cosas que conseguí aprobar. ¿Cómo sucedió eso? Saben, imagino que me olvidé de dónde iba.

En otro de los momentos tirantes con los periodistas destaca cuando habla sobre su hijo fallecido: «Además, sé que en el informe se hace referencia a mis recuerdos de los hechos. Incluso hay una referencia a que no recuerdo cuándo murió mi hijo. Cómo demonios se atreve a plantear eso. Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era asunto suyo».