Boris Johnson se niega a dimitir. El ‘premier’ británico sigue aferrado al cargo pese a la ola de dimisiones que ha sacudido en los últimos días a su Gobierno. El primer ministro «quiere quedarse y pelear» y ha asegurado que la situación «no es tan apocalíptica como la gente piensa». Así lo ha trasladado una fuente cercana a Downing Street.

Sin embargo, la presión sobre Johnson es cada vez mayor. Ya son cerca de 40 los cargos del Ejecutivo británico los que han anunciado su marcha alegando una pérdida de confianza en el líder de los tories. El último en anunciar su dimisión ha sido Brandon Lewis, el secretario de Estado para Irlanda del Norte.

«Un gobierno decente y responsable se basa en la honestidad, la integridad y el respeto mutuo. Debo dejar el Gobierno porque ya no creo que se respeten esos valores. He presentado mi carta de renuncia al primer ministro», ha escrito en su cuenta de Twitter.

