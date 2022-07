Boris Johnson al límite: dimite el tercer ministro británico en menos de 24 horas

Boris Johnson se encuentra al límite. Tras las dimisiones de los ministros de Finanzas y Sanidad, este miércoles ha sido el titular de Infancia y Familia, Will Quince.

Esta nueva dimisión se debe a que Quince considera «falsa» la información que le dio Boris Johnson. El primer ministro británico le garantizó que no conocía las acusaciones de acoso sexual contra uno de los encargados de mantener la disciplina de voto en la bancada ‘tory’, Chris Pincher. En este sentido, ha señalado que el ‘premier’ le pidió disculpas, pero reitera que tiene que renunciar porque divulgó datos falsos.

With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.

I wish my successor well – it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p

