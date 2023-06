Bomberas feministas incendian accidentalmente el parque nacional más antiguo de Canadá

Un grupo de bomberas feministas de un programa de intercambio de capacitación de mujeres incendió accidentalmente el Parque Nacional Banff, el más antiguo de Canadá, después de que una quema programada se saliera de control. El primer intercambio de capacitación de mujeres Bomberos de Canadá se llevó a cabo en este parque natural situado en Alberta, entre el 1 y el 12 de mayo. La solicitud para el evento aceptó a 35 personas de «todos los géneros y etnias». El incendio ocasionado por el grupo feminista fue tal que tuvo que emitirse una alerta por toda la zona y los residentes locales, turistas e incluso el ganado tuvieron que ser evacuados del área. En este sentido, la ciudad de Banff avisó a través de sus redes sociales que los vecinos no se alarmasen si vieran humo o fuego porque se estaban haciendo unas maniobras contra incendios. «Notará humo, fuego y helicópteros en el área. No informe de ello. Si se tratara de un incendio forestal real, a los suscritos a alertas de emergencia se les enviarían detalles e información sobre como registrarse para las alertas de emergencia». Sin embargo, cuando el fuego comenzó a propagarse por todo el parque natural y a acercarse a las carreteras los vecinos comenzaron a alarmarse sin que el consistorio canadiense diera una explicación o rectificase su mensaje anterior. Parks Canada has a prescribed burn scheduled to start this Wednesday/Thursday between Compound Road, the highway, and #Banff Avenue. This work will help decrease wildfire risk to the Town of Banff and is being used as a training ground for fire crews. pic.twitter.com/SdMnzQYMRZ — Banff Town (@Banff_Town) May 2, 2023 You will notice smoke, fire, and helicopters in the area – please do not report. If this was a real wildfire, those subscribed to Emergency Alerts would be sent details and information on what to do. Sign up for Emergency Alerts at https://t.co/0KjguoQcRK — Banff Town (@Banff_Town) May 2, 2023 Seems close to the road!! pic.twitter.com/XrSGSqIXgM — Diamond Hand Delinquent 💰(🦍,🦍) (@LouisVLuna) May 3, 2023 Tras el hecho ocurrido las autoridades del parque natural canadiense culparon al viento como causante del incendio forestal que ha llegado a arrasar 3 hectareas de terreno. «En la tarde del 3 de mayo de 2023, Parks Canadá llevó a cabo una quema prevista en Compound Meadows, en el Parque Nacional Banff. Alrededor de las 16:00 p.m, debido a un cambio inesperado en la dirección y velocidad del viento, el fuego escapó del límite predeterminado». 🧵Thread 1/5: ⚠️Fire update

On the afternoon of May 3, 2023, Parks Canada carried out a prescribed fire in Compound Meadows, in Banff National Park. Around 1600, due to an unexpected shift in wind direction and speed, the fire escaped the predetermined boundary. — Banff National Park, Parks Canada (@BanffNP) May 4, 2023 La iniciativa llevada a cabo por la entidad WTREX (Women-in-Fire Prescribed Fire Training Exchange) seleccionó a los participantes en base a objetivos de diversidad e inclusión. En este sentido, WTREX, manifestó en su convocatoria que este curso de entrenamiento contra incendios era una «oportunidad para que participantes de todos los géneros, etnias, y antecedentes raciales explotasen el creciente papel de la mujer en la gestión del fuego» a la vez que indicaban que también es una oportunidad para mejorar la comprensión en cuanto al sistema de incendios, «ecología del fuego» y liderazgo. Cabe decir, que la cuenta de los parques naturales de Canadá afirmó en redes sociales que las mujeres que acudieron al programa de capacitación estaban certificadas. Ahora bien, la convocatoria de WTREX para postulantes al programa indica que sólo se necesitaban cursos de nivel introductorio para asistir al programa de capacitación. “WTREX es una oportunidad para involucrar a participantes de todos los géneros, orígenes étnicos y raciales para explorar el papel cada vez mayor de las mujeres en el manejo de incendios y, al mismo tiempo, sirve como una oportunidad de capacitación para mejorar su comprensión del Sistema de Comando de Incidentes, ecología de incendios, comunicaciones y divulgación, liderazgo, planificación de incendios prescritos y más”, decía la convocatoria para los solicitantes.