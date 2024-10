Biden amenaza a Trump en un acto de campaña a 14 días de las elecciones: «Tenemos que encerrarlo»

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha amenazado al ex presidente Donald Trump en un acto de campaña este martes en New Hampshire a 14 días de las elecciones: «Tenemos que encerrarlo». «Si dijera esto hace cinco años, me encerraríais: tenemos que encerrarlo», ha indicado Biden, de 81 años, durante una visita a una oficina de la campaña demócrata en Concord, la capital de New Hampshire, estado que algunos encuestadores también consideran indeciso. Tras una pausa de cuatro segundos en la que su público ha aplaudido con entusiasmo, Biden ha añadido en un aparente intento de dar marcha atrás a sus declaraciones: «Políticamente, encerrarlo, encerrarlo, eso es lo que tenemos que hacer».

Joe Biden ha realizado estas declaraciones durante un acto de campaña días después de que Trump haya recortado a Kamala Harris en las encuestas. Este martes la vicepresidenta mantiene una mínima ventaja sobre Trump, insuficiente para que Harris gane las elecciones presidenciales, debido al sistema del Colegio Electoral. Además, el candidato republicano va por delante en la media de los sondeos en los estados indecisos, clave para ganar las elecciones. Desde hace varios días, debido al sistema del Colegio Electoral, si tomamos como guía las encuestas, Trump ganaría las elecciones con 312 votos electorales, como hizo en 2016. Se necesitan 270 para alzarse con la victoria de la Casa Blanca. Mientras, Harris se quedaría con 226.

Estas declaraciones son las primeras de Biden en un acto de campaña. En un principio, Biden prometió ayudar a Kamala Harris en los estados indecisos después de que los líderes del Partido Demócrata, empujados por los grandes donantes, le obligaran a abandonar la carrera presidencial tras su desastroso debate del 27 de junio contra Trump. Entonces, se pusieron de manifiesto sus problemas cognitivos y de salud mental al ser incapaz de contestar con coherencia en el lance dialéctico contra el republicano. Desde la Convención Demócrata de Chicago (Illinois), Biden apenas ha tenido contacto con Harris ni con el ex presidente Barack Obama, el cual le amenazó con invocar la Enmienda 25ª por incapacidad de un presidente si no abandonaba.

NOW – Biden on Trump: «We gotta lock him up.»pic.twitter.com/3g4Y8FSEaT — Disclose.tv (@disclosetv) October 22, 2024

A continuación, se pueden leer sus comentarios:

«Está hablando de hacer de todo en todo el Departamento de Educación. Está hablando. Lo dice en serio. Esto no es una broma. Éste es un tipo que también quiere reemplazar a todos los funcionarios públicos, todos y cada uno de ellos», ha señalado Biden sobre Donald Trump.

«Piensa que tiene derecho, por la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad, para poder, si es necesario, si fuera el caso, para eliminar realmente físicamente, disparar, matar a alguien que él cree que sería amenaza para él. Sé que esto suena extraño. Si dijera esto hace cinco años, me encerraríais: tenemos que encerrarlo», ha destacado Biden. Entonces, ha hecho una pausa: «Tenemos que encerrarlo. Encerrarlo políticamente», ha intentado corregir sus explicaciones.

Biden se ha pronunciado de esta forma en una carrera presidencial sin precedentes en la que él mismo se ha visto obligado a abandonar, como se ha indicado con anterioridad, tras su desastroso debate, apoyando a la actual candidata demócrata, Kamala Harris, su vicepresidenta.

Trump ha sido víctima de varios atentados, destacando el primero en Butler (Pensilvania) en el que recibió un disparo en la cabeza en la oreja derecha. Entonces, se puso de manifiesto la falta de preparación de los agentes del Servicio Secreto a cargo de su seguridad. Desde entonces se ha tenido que elevar su seguridad. Entre otras cosas, se coloca un cristal a prueba de balas alrededor de Trump cada vez que ofrece un acto de campaña al aire libre.