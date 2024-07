El Tribunal Supremo concede a Donald Trump inmunidad parcial en todos sus actos como presidente

«Un ex presidente tiene derecho a la inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva». Así de contundente se ha mostrado el Alto Tribunal en su sentencia respecto a la inmunidad del ex presidente Donald Trump este lunes, dictaminando que el republicano goza de inmunidad parcial en sus actos como presidente en una decisión histórica de seis votos a favor y tres en contra. Con este dictamen, el Tribunal Supremo ha echado por tierra el procesamiento de Donald Trump por las acusaciones de que intentó alterar las elecciones de 2020, al dictaminar que los ex presidentes gozan de una amplia inmunidad por sus actos mientras hayan estado en el cargo.

Los magistrados han devuelto así el caso de Trump a una corte inferior, al tribunal de primera instancia, para determinar qué queda de la acusación del abogado especial Jack Smith de que el presidente intentó alterar las elecciones. Su dictamen, que retrasa el proceso, hace que Trump evite ser juzgado por este caso antes de las elecciones de noviembre.

El presidente «no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales», ha escrito el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, al que se han unido los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

En cambio, «el presidente no goza de inmunidad por actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial», ha escrito Roberts del ex presidente Donald Trump y candidato republicano el Tribunal Supremo en su decisión, con seis votos a favor y tres en contra.

El Tribunal Supremo ha dictaminado este lunes que el ex presidente Donald Trump tiene derecho a cierto nivel de inmunidad judicial. Esta decisión puede retrasar el juicio del caso en su contra por cargos de conspirar para subvertir las elecciones de 2020.

Donald Trump alegó que tenía derecho a la inmunidad absoluta frente a las acusaciones, basándose en una interpretación de la separación de poderes y en un precedente del Tribunal Supremo de 1982 que reconocía dicha inmunidad en casos civiles por acciones llevadas a cabo por presidentes dentro del «perímetro exterior» de sus responsabilidades oficiales.

¿Qué ha dictaminado el Tribunal Supremo?

Los jueces han dictaminado que Trump es inmune ante la posibilidad de que los fiscales intenten perseguirle por los actos oficiales que realizó durante durante su Presidencia (entre el 20 de enero de 2017 y 20 de enero de 2021). En el fallo, hay una distinción crucial entre la conducta oficial y privada del presidente. El caso vuelve al tribunal inferior, que decidirá si las acciones de Trump fueron a título oficial o privado.

La juez del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor ha escrito en el voto particular en el caso de inmunidad que, si bien la mayoría ha declarado que la conducta de Donald Trump que involucra al Departamento de Justicia y al vicepresidente es una conducta oficial, «me niega a aceptar que los actos fuesen privados».

¿Cuáles son los cargos contra Trump?

Los cargos contra el ex presidente Donald Trump, formulados por un gran jurado federal en agosto de 2023, incluyen fraude para obstruir el proceso electoral y conspiración para denegar el derecho de los ciudadanos a que se cuenten sus votos.

¿Cómo puede afectar esta decisión a las elecciones?

La decisión del Alto Tribunal amplía el retraso en el caso penal en Washington contra Donald Trump por cargos de que conspiró para cambiar su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Por ello, se considera bastante improbable de que Donald Trump puede ser juzgado antes de las elecciones de noviembre.