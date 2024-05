Trump asegura que su condena es producto de una «estafa» de juicio organizado por la Casa Blanca

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que su condena por manipular libros de cuentas para pagar a la actriz de cine porno, Stephanie Clifford, es producto de una «estafa» de juicio organizado por orden de la Casa Blanca.

Así lo ha asegurado el ex mandatario durante una rueda de prensa celebrada este viernes en la torre Trump de Nueva York donde también ha defendido que esta supuesta manipulación para pagar a la actriz es un «gasto legal» sin la mayor trascendencia.

Tras dudar en numerosas ocasiones de la imparcialidad del magistrado que ha llevado el caso, Juan Merchan, Trump ha explicado que se encuentra en el centro de un entramado orquestado desde Washington del que no podría decir todo lo que quisiera al encontrarse todavía bajo una «sucia» orden de silencio.

En este sentido Trump ha sostenido que el juicio no ha afectado en lo más mínimo sus posibilidades de cara a las elecciones de noviembre, donde sigue viéndose como «principal favorito» a pesar de presiones «fascistas» de la Casa Blanca. Además ha acusado a «gente cercana» al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de trabajar para hundirlo si bien ha expresado dudas sobre el papel directo de su sucesor porque «no se entera de nada».

Sobre la condena del jueves, Trump ha insistido en que lo único que hizo fue «pagar un gasto legal a un abogado, y como tal los expertos legales lo incluyeron así en los libros de cuentas», y ha denunciado cómo, a lo largo del proceso, ha asistido en silencio a la «crucifixión» de varios testigos a su favor con el permiso de un magistrado que «por fuera parece un ángel, pero por dentro es un demonio».

Los pagos a Clifford no fueron, a juicio de Trump, «dinero para que se callara», sino que la actriz firmó un Acuerdo de No Divulgación al respecto de sus presuntas relaciones sexuales. «Y eso es algo perfectamente legal», ha indicado.

El mandatario ha insistido además que siempre ha querido testificar pero no lo ha hecho por recomendación de sus abogados. «Me daba igual el perjurio. No me importa exponerme porque hay cosas que hay que hacer por este país. Esto es más grande que Trump, más grande que mi Presidencia», ha indicado.

El soborno de Donald Trump

Según los fiscales, el entonces abogado de Donald Trump, Michael Cohen, quien también fue vicepresidente de la Organización Trump, gestionó el pago a Clifford, facilitando dicha cantidad para sobornar a Stormy Daniels de desde su propio bolsillo. El ex presidente le reembolsó la cantidad encubierta en varios gastos legales dentro de los registros de la empresa.

Los fiscales de Nueva York señalaron que el expresidente ocultó intencionalmente registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares que Michael Cohen, el abogado y mano derecha de Trump, le hizo a la actriz porno Stormy Daniels en los meses previos a que Trump fuera elegido presidente en 2016.

Donald Trump fue imputado por el caso de soborno en marzo de 2023. El antiguo mandatario también se enfrenta a un caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, en las que se impuso el actual presidente, Joe Biden.

Reacciones a la condena de Trump

Tras conocerse el veredicto de culpabilidad, el hijo del expresidente, Donald Trump Jr., ha resaltado en redes sociales que la lectura de la sentencia por parte de Merchan se produce «cuatro días antes de la Convención Republicana». «Ni siquiera tratan de ocultar la interferencia electoral», ha dicho.

Asimismo, en otro mensaje ha subrayado que «los demócratas han tenido éxito en su intento de años de convertir a Estados Unidos en un agujero de mierda del tercer mundo. «El 5 de noviembre es nuestra última oportunidad de salvarlo», ha sentenciado.

Sentencing is 4 days before the GOP Convention…They’re not even trying to hide the ELECTION INTERFERENCE!!!! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 30, 2024

Por su parte, el equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que «nadie está por encima de la ley». «Hoy en Nueva York hemos visto que nadie está por encima de la ley. Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su beneficio personal. Pero el veredicto no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense enfrenta una realidad simple», ha sostenido el director de comunicaciones de la campaña, Michael Tyler.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha afirmado este jueves que es «un día vergonzoso en la Historia de Estados Unidos», ya que la condena de Trump forma parte de un movimiento «puramente político» por parte del Partido Demócrata.