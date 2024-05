Donald Trump se acaba de convertir en el primer ocupante de la Casa Blanca de EEUU condenado en un juicio penal, y este suceso llega en plena precampaña electoral, a pocos meses de las presidenciales del próximo 5 de noviembre. Ha sido en la vista por el soborno a la ex actriz porno Stormy Daniels, donde el jurado le ha declarado culpable de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Daniels para comprar su silencio. La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio.

El jurado del caso Stormy Daniels, que ha pedido revisar varias partes del testimonio de Donald Trump y volver a escuchar las instrucciones del juez, ha deliberado durante más de nueve horas en dos días para llegar a esta conclusión, según asegura estadounidense NBC News.

La investigación de caso tiene su origen en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por un supuesto plan del magnate para enterrar en los medios varios escándalos sexuales durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016.

Según los fiscales, el entonces abogado de Donald Trump, Michael Cohen, quien también fue vicepresidente de la Organización Trump, gestionó el pago a Clifford, facilitando dicha cantidad para sobornar a Stormy Daniels de desde su propio bolsillo. El ex presidente le reembolsó la cantidad encubierta en varios gastos legales dentro de los registros de la empresa.

Donald Trump fue imputado por el caso de soborno en marzo de 2023. El antiguo mandatario también se enfrenta a un caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, en las que se impuso el actual presidente, Joe Biden.

El pasado 8 de mayo, aa actriz porno Stormy Daniels, quien supuestamente tuvo una aventura con el ex presidente de EEUU Donald Trump, describió con todo lujo de detalles en el juicio penal cómo mantuvo relaciones sexuales «sin condón» con el político en 2006, junto a muchos otros detalles íntimos. Contó desde el estrado detalles subidos de tono de su encuentro sexual con el ex presidente Donald Trump en 2006, describiendo cómo se conocieron en un torneo de golf de celebridades y lo que, según ella, ocurrió cuando fue a la habitación de Trump en el hotel Lake Tahoe.

En un tono principalmente informal y conversacional, Stormy Daniels relató desde cómo eran los suelos y muebles de la habitación de hotel de Trump hasta el contenido de su neceser en el baño. En un momento del juicio, Daniels echó el brazo hacia atrás y levantó la pierna en el estrado para recrear el momento en que, según ella, Trump posó para ella en la cama del hotel, vestido sólo con ropa interior.

Stormy Daniels describió la conversación de la cena: le impresionó que Trump le preguntara por el negocio de la industria del cine para adultos, no sólo por el sexo. También le contó al jurado que le «dio un azote en la nalga» a Trump, «justo en el trasero», con una copia de una revista suya, según relata la CNN.

La actriz porno Stormy Daniels, quien supuestamente tuvo una aventura con el ex presidente de EEUU Donald Trump, describió con todo lujo de detalles este martes en el juicio penal cómo mantuvo relaciones sexuales «sin condón» con el político en 2006, junto a muchos otros detalles íntimos. Contó desde el estrado detalles subidos de tono de su encuentro sexual con el ex presidente Donald Trump en 2006, describiendo cómo se conocieron en un torneo de golf de celebridades y lo que, según ella, ocurrió cuando fue a la habitación de Trump en el hotel Lake Tahoe.

En un tono principalmente informal y conversacional, Stormy Daniels relató desde cómo eran los suelos y muebles de la habitación de hotel de Trump hasta el contenido de su neceser en el baño. En un momento del juicio, Daniels echó el brazo hacia atrás y levantó la pierna en el estrado para recrear el momento en que, según ella, Trump posó para ella en la cama del hotel, vestido sólo con ropa interior.

Stormy Daniels describió la conversación de la cena: le impresionó que Trump le preguntara por el negocio de la industria del cine para adultos, no sólo por el sexo. También le contó al jurado que le «dio un azote en la nalga» a Trump, «justo en el trasero», con una copia de una revista suya, según relata la CNN.

Stormy Daniels contó después que tras ir al baño, salió y encontró a Trump en la cama del hotel en boxers y una camiseta. «Al principio me sobresalté, no esperaba que hubiera alguien allí, especialmente sin tanta ropa», declaró. Dijo que Trump «se interpuso entre la puerta y yo. No de forma amenazante. No vino hacia mí, no se abalanzó sobre mí. Nada de eso». Stormy Daniels dijo que se desmayó mientras tenían relaciones sexuales: «Me había quitado la ropa y los zapatos. Me quité el sostén. Estábamos en la posición del misionero».

En ese momento, el juez impidió que Daniels entrara en más detalles. Fue una de las varias objeciones que sostuvo por su cuenta o a petición de los abogados de Trump.