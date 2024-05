La actriz porno Stormy Daniels, quien supuestamente tuvo una aventura con el ex presidente de EEUU Donald Trump, describió con todo lujo de detalles este martes en el juicio penal cómo mantuvo relaciones sexuales «sin condón» con el político en 2006, junto a muchos otros detalles íntimos. Contó desde el estrado detalles subidos de tono de su encuentro sexual con el ex presidente Donald Trump en 2006, describiendo cómo se conocieron en un torneo de golf de celebridades y lo que, según ella, ocurrió cuando fue a la habitación de Trump en el hotel Lake Tahoe.

En un tono principalmente informal y conversacional, Stormy Daniels relató desde cómo eran los suelos y muebles de la habitación de hotel de Trump hasta el contenido de su neceser en el baño. En un momento del juicio, Daniels echó el brazo hacia atrás y levantó la pierna en el estrado para recrear el momento en que, según ella, Trump posó para ella en la cama del hotel, vestido sólo con ropa interior.

Stormy Daniels describió la conversación de la cena: le impresionó que Trump le preguntara por el negocio de la industria del cine para adultos, no sólo por el sexo. También le contó al jurado que le «dio un azote en la nalga» a Trump, «justo en el trasero», con una copia de una revista suya, según relata la CNN.

Stormy Daniels contó después que tras ir al baño, salió y encontró a Trump en la cama del hotel en boxers y una camiseta. «Al principio me sobresalté, no esperaba que hubiera alguien allí, especialmente sin tanta ropa», declaró. Dijo que Trump «se interpuso entre la puerta y yo. No de forma amenazante. No vino hacia mí, no se abalanzó sobre mí. Nada de eso». Stormy Daniels dijo que se desmayó mientras tenían relaciones sexuales: «Me había quitado la ropa y los zapatos. Me quité el sostén. Estábamos en la posición del misionero».

En ese momento, el juez impidió que Daniels entrara en más detalles. Fue una de las varias objeciones que sostuvo por su cuenta o a petición de los abogados de Trump.

Stormy Daniels «avergonzada»

Daniels continuó declarando que estaba «temblando» mientras se vestía y que se aseguró después de tener futuros encuentros con Trump en público. Dijo que, aunque le contó a mucha gente que se reunió con Trump y fue a su habitación de hotel, le confió a muy pocas personas el encuentro sexual, en parte porque estaba «avergonzada».

En general, el testimonio fue tan largo y detallado que el juez Merchan advirtió a la ex actriz porno en múltiples ocasiones que fuera más despacio, escuchara las preguntas y las contestara brevemente. Un fiscal también dio instrucciones específicas a Stormy Daniels para que se concentrara al responder a las preguntas.

Trump escuchó todas estas declaraciones mirando al frente con el ceño fruncido. El equipo legal de Trump pidió este martes al juez que la actriz no testifique sobre «detalles de cualquier acto sexual», lo que fue aceptado por el juez Juan M. Merchan, informa Efe.

En el transcurso de las varias semanas del juicio, el primero de este tipo a un exmandatario, el ex abogado de Daniels, Keith Davidson, dijo que negoció un pago de 130.000 dólares en 2016 para mantener el silencio de Daniels sobre esa aventura con el magnate en 2006.

El intermediario en esa negociación fue Michael Cohen, antiguo abogado y mano derecha de Trump, quien se espera ahora que sea uno de los testigos estrella de la Fiscalía.

El candidato republicano a las elecciones presidenciales de este año enfrenta a 34 cargos, entre ellos el de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura extramatrimonial con Daniels