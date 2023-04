La actriz porno Stormy Daniels deberá pagar casi 122.000 dólares de las costas legales al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, acumuladas en relación con la demanda por difamación de la actriz porno, según ha dictaminado la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Una gran victoria de Trump contra Stormy Daniels en California dentro de su batalla legal, que no tiene realización con el caso de Nueva York, que ha convertido a Trump en el único ex presidente acusado de un delito.

En este caso, su enfrentamiento legal se debe a la apelación de la decisión del juez James Otero, que decidió a favor de Trump después de que la actriz porno le demandase por calificar de «estafa total» su comentario de que un desconocido le había amenazado en un aparcamiento para que no revelase su supuesto romance con Trump. Entonces, Otero decidió a favor de Trump al entender que su declaración estaba protegida por la Primera Enmienda, donde se contempla la libertad de expresión, entre otras.

«El Tribunal está de acuerdo con el argumento del señor Trump porque el comentario en redes sociales en cuestión constituye una ‘hipérbole retórica’ normalmente asociada con la política y el discurso público en Estados Unidos. La Primera Enmienda protege este tipo de declaraciones retóricas», escribió entonces Otero.

Fue entonces, cuando Otero condenó a Daniels a pagar unos 293.000 dólares en honorarios de abogados y a abonar 245.000 dólares en honorarios después de perder otra apelación. Fue entonces cuando recurrió a la Corte de Apelaciones, que este miércoles ha decidido a favor de Trump, alegando: «El argumento de Clifford de que la solicitud de honorarios es irrazonable y excesiva no tiene fundamento». «Los abogados de Trump emplearon razonablemente las 183,35 horas solicitadas en preparar una moción de desestimación, una respuesta a la oposición a la moción, dos mociones de prórroga, el escrito de contestación y la solicitud de honorarios», se ha añadido.