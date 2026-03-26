El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado a Nick Adams como el nuevo «enviado presidencial especial para el turismo y los valores estadounidenses». Así lo ha informado el Departamento de Estado.

La Casa Blanca anunció que Adams será el nuevo enviado presidencial especial para el turismo, el excepcionalismo y los valores estadounidenses. «Nick Adams es un patriota que defiende los principales de Estados Unidos y que representará bien a nuestro país mientras celebramos el 250 aniversario de la independencia de nuestra nación. Esperamos trabajar con él para seguir mostrando y promoviendo la excelencia de Estados Unidos en el escenario mundial», dijo el portavoz de la Casa Blanca, David Ingle.

«Espero con entusiasmo servir como embajador de la marca Estados Unidos, llevando el mensaje de la excelencia estadounidense al mundo entero», dijo. «Con el 250 aniversario de Estados Unidos, la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, el mundo necesita recordar todo lo que tenemos para ofrecer. Seré un incansable defensor de la grandeza estadounidense, tanto en el país como en el extranjero», añadió.

Quién es Nick Adams

Nacido en Sídney y de 41 años, Nick Adams es un influencer que se describe a sí mismo como el «autor favorito» de Trump y se autodenomina como «macho alfa». Asimismo, alardea de los eslóganes MAGA por redes sociales además de destacar que come «filetes poco hechos, levanto pesas extremadamente pesadas, tengo el físico de un dios griego y un cociente intelectual de 180».

Adams fue en su momento el teniente de alcalde más joven de Australia. Después comenzó a publicar en redes sociales como un influencer «macho alfa». Sus publicaciones llamaron la atención hasta el punto de dar lugar a una serie de libros. El primero fue titulado como Alpha Kings con un prólogo de Trump y donde «defiende la masculinidad tradicional» y promete «mostrar a los jóvenes estadounidenses lo que significa ser un verdadero macho alfa en el mundo hiperfeminizado de hoy».

El nuevo enviado presidencial para el turismo de Estados Unindos se ha convertido en una de las principales voces del movimiento macho alfa que busca reivindicar una visión tradicional de la masculinidad.