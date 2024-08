Así marchan las encuestas a 85 días de las elecciones en EEUU: Kamala Harris avanza en estados clave

Las últimas grandes encuestas sobre intención de voto publicadas en Estados Unidos no sólo confirman lo igualado que está siendo el pulso entre la demócrata Kamala Harris y el ex presidente y candidato republicano, Donald Trump, sino que empiezan a apuntar que la sucesora de Biden está ganando terreno en estados clave que hasta ahora estaban bajo dominio claro de su contrincante.

En el cómputo global, Harris se mantiene con una ventaja de cinco décimas sobre Trump. Pero lo crucial no son las décimas que se saquen entre sí los candidatos en el agregado nacional sino cuál es su fortaleza en los estados clave, los que no parten con un ganador claro de antemano y que son, a la postre, los que acabarán determinando quién es el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Es en este puñado de estados en los que se dirime la batalla electoral. Y, hasta ahora, en ellos dominaba claramente Donald Trump en intención de voto. Ahora la situación ya no es tan clara.

Este fin de semana del vacacional agosto ha supuesto un parón en la publicación de sondeos de relevancia, así que los datos disponibles quedan en cuarentena, a la espera de que se vaya conociendo una nueva oleada de encuestas que permitan dar una fotografía de situación menos sesgada. Entre los escasos estudios de intención de voto que se han conocido este fin de semana figura el del New York Times, un medio claramente pro demócrata, afín, por tanto, a la candidata Kamala Harris que ahora le augura una fortaleza desconocida hasta la fecha frente a Trump.

Según el sondeo de The New York Times, la sucesora de Biden al frente de la candidatura demócrata le sacaría en estos momentos a Trump cuatro puntos de ventaja, una distancia que, sin embargo, no va en la línea de la media de sondeos publicados hasta el momento. Computando todos ellos, Harris aventajaría a Trump por un escuálido medio punto porcentual, y varias de esas encuestas siguen situando por delante al republicano.

Respecto a los estados clave, The New York Times se desmarca de la media de encuestas publicadas hasta la fecha, varias de las cuales colocan a Trump con ventaja. El rotativo pro demócrata, sin embargo, dice que su sondeo sitúa a Kamala Harris por delante del republicano en estos momentos en Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia completan la lista de estados clave que pueden acabar decidiendo el vencedor de la batalla electoral Trump-Harris.

En las filas republicanas se ha acogido con cautela este sondeo del diario neoyorquino, conscientes del sesgo pro demócrata del periódico y de que podría estar actuando como movilizador de optimismo a favor de la sucesora de Biden. En cualquier caso, son indicadores que apuntan a una remontada de la opción demócrata, que se daba por imposible cuando Biden se mantenía como candidato a la reelección. El escenario, ahora, es ajustado.