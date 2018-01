El senador Iván Duque aspira a la Presidencia de la República de Colombia en las elecciones del próximo 27 de mayo por el Centro Democrático (CD), partido liderado por su mentor y ex presidente, Álvaro Uribe. Este jueves, Duque ha participado en el Nueva Economía Fórum, en el hotel Ritz de Madrid, para presentar su programa económico y político. Y ha insistido en “la amistad y especial relación” entre Colombia y España: “La unidad de España es importante para el mundo y para mi país”, ha dicho, arrancando aplausos de la concurrencia. “Debemos parar a los populismos”, ha añadido, y ha presentado su receta.

Es Colombia uno de los países con mayor potencialidad de crecimiento de Latinoamérica. Y basta para ello con atender a algunas cifras que ha remarcado Duque: “España y Colombia tienen más o menos la misma población, y también similar ciudadanía activa; sin embargo, ustedes tienen 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social y nosotros sólo ocho; ustedes tienen 17 millones de declarantes de IRF y nosotros no más de 2,3″.

Asegura el candidato uribista que con sólo aflorar esa “economía irregular”, su país podría solucionar dos problemas de una tacada: generar riqueza para todos y ser atractivo para la inversión internacional, por un lado; y romper las bases en las que se apoyan los populistas, ya sean nacionalistas o radicales de izquierdas —como Podemos en España o las candidaturas personalistas de su país—, “que se aprovechan de las bolsas de pobreza azuzando el odio de clases cuando el Estado no aporta soluciones”.

Aún le queda un paso para aspirar de verdad a la Presidencia, alzarse con la candidatura de la alianza llamada Coalición Despierta, entre el CD y el Partido Conservador que lidera el ex presidente Andrés Pastrana. Tiene dos duros competidores, la ex ministra Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Alejandro Ordóñez. Hay sectores del CD que no se fían de Duque —por joven, por su “agenda social”…— y piden ya que sea Ordóñez, con un discurso mucho más duro, quien encabece la candidatura.

Duque ha querido dedicar unos minutos a OKDIARIO después de su conferencia, en una conversación en la que ha hecho hincapié en la necesidad de que sus tres principios, “la legalidad, el emprendimiento y la equidad” formen un todo en las políticas de las sociedades occidentales de la “nueva generación” que él representa en el centro derecha.

PREGUNTA.– Tanto usted como el resto de aspirantes de la coalición entre el CD y los conservadores empaquetan al resto de candidatos dentro de la categoría de ‘populismo’. ¿Temen una venezolanización de Colombia si no ganan ustedes?

RESPUESTA.– Yo lo que digo es que hay que tener en cuenta el modelo que necesita Colombia. El populismo puede cabalgar en mi país y para que no sea así necesitamos tomar unas medidas. Primero, legalidad: Colombia necesita tener una actitud firme ante cualquier forma de ilegalidad y no seguir manejando con titubeos. ‘El que la hace la paga’ debe ser la premisa y eso implica tener una capacidad de sanción judicial efectiva, pero también una capacidad disuasiva y ofensiva de la fuerza pública. Segundo, Colombia necesita un modelo donde haya emprendimiento: que se dé un mayor número de empresas expandiéndose y generemos empleo formal a partir de ese tipo de políticas de producción. Y, tercero, Colombia necesita una agenda de equidad: es decir, generación de empleo formal, salud y educación para los más vulnerables, desde una óptica de economía de mercado para contener esa avanzada populista.

P.– En cuanto a la legalidad, trayéndolo a España, ¿le sirve a usted la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución como ejemplo de firmeza democrática?

R.– Yo digo lo siguiente: la unidad de España es importante para el mundo y para Colombia. Ésa es la premisa. Y yo creo que la forma en que se ha invocado la legalidad es óptima para ese propósito.

P.– Su nominación como candidato tuvo alguna respuesta dentro de algunos sectores del CD. Alguno me ha dicho: ‘ojo, es otro Santos, otro traidor’. Supongo que lo querrá rebatir.

R.– Yo he sido fundador del CD, y llevo al lado del presidente Uribe muchos años. Estuve en su Gobierno, fui su profesor asistente, fui su asesor. He sido senador del partido y uno de los más duros opositores al Gobierno Juan Manuel Santos. Adicionalmente a eso, fui la persona que interpuso una demanda que fue respaldada por miles de firmas para que el acto legislativo que quería instaurar el Gobierno Santos para doblegar al Congreso no se diera. Y además, desde que estoy en el Congreso de la República, lo único que he hecho ha sido defender los derroteros de mi partido. Yo fui a un proceso de selección, donde hubo 35 foros ideológicos, se invitó a las bases a participar, incluso a los simpatizantes. Ellos fueron a las encuestas. ¿Qué encontraron en Iván Duque? La persona que mejor representa el ideario del uribismo, y por eso me eligieron candidato. A todos los sectores del partido los he llamado a la unidad, pero hay quienes seguramente actúan muchas veces por emociones. ¿Mi deber cuál es? Tranquilidad e invitarlos a trabajar unidos.

P.– ¿Me asegura usted que la alianza se va a mantener sea quien sea el candidato elegido entre los tres aspirantes?

R.– Tenemos que ir los tres… Aquí hay que buscar la coalición más conveniente, que es en la que estemos todos. Y para que estemos todos, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo he propuesto que el mejor mecanismo [de elección] sea una consulta abierta el 11 de marzo.