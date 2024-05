Alerta de tornado en Estados Unidos: las imágenes de las tormentas que han dejado 21 muertos

Alerta de tornado en Estados Unidos: las fuertes tormentas del fin de semana han causado al menos 21 muertos en Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois y Kansas. Según las autoridades, se han registrado al menos 25 tornados, que han barrido los seis estados anteriormente mencionados.

Más de 600.000 estadounidenses se han quedado en todo el este y centro de Estados Unidos sin electricidad este lunes. Mientras, doce estados han informado de al menos 10.000 cortes de luz.

Texas ha sido el estado más golpeado por los tornados, donde al menos siete personas han muerto y más de 100 han resultado heridas. Más de 200 casas han sido destruidas y otras 120 se han visto afectadas.

En Arkansas, al menos dos personas han muerto este fin de semana y varias han resultado heridas. La tormenta ha derribado numerosos árboles y tendidos eléctricos.

Los tornados de la semana pasada en Iowa ya dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos en Estados Unidos, donde también suele haber alerta de tornado. Ocho personas murieron en Houston (Texas) a principios de este mes de mayo.

Según el Centro de Predicción de Tormentas, ha existido un riesgo de nivel 3 de 5 de tormentas severas sobre partes de los valles de Mississippi y Ohio este lunes, cuando las tormentas se han empezado a mover hacia la costa este. Su presencia ha provocado fuertes vientos y granizo desde Washington hasta el sur de Estados Unidos.

Este lunes existe riesgo de fuertes lluvias sobre partes de los valles de Ohio y Tennessee, el valle medio del Mississippi y los Apalaches centrales, que ha provocado que se active el nivel de riesgo leve, 2 de 4. Louisville en Kentucky, Cincinnati en Ohio, St. Louis, Nashville e Indianápolis se encuentran entre las ciudades incluidas en el Nivel 3 de amenaza.

Los mejores lugares para ponerse a salvo son los refugios subterráneos, los sótanos o las habitaciones, diseñadas para soportar vientos de tornados. En Oklahoma, por ejemplo, es complicado encontrar espacios subterráneo, debido a que el suelo arcilloso hace que la construcción de sótanos sea cara.

Cerrar la puerta del garaje y todas las interiores puede aliviar el efecto de los fuertes vientos al compartimentarlos. Es importante prepararse para las secuelas del tornado, cuando al salir de casa o del refugio se encuentre con árboles y cables eléctricos caídos y edificios destrozados.

TEMPLE TORNADO: Nathan and Nicole Cross recorded this footage of the tornado that struck Temple, Texas on May 22, 2024. This footage was recorded on Ripplewood Drive. pic.twitter.com/rDHHyOxMVj

— KWTX News 10 (@kwtx) May 23, 2024