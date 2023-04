Al menos 11 personas han muerto en cuatro estados y docenas han sido hospitalizadas tras el paso de varios tornados por el medio oeste y el Sur este viernes por la noche, que ha sembrado la muerte y la destrucción, según han informado las autoridades de Estados Unidos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, más de 28 millones de personas en el sur y el medio oeste del país se han visto afectadas y se han registrado decenas de tornados en Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois y Wisconsin, aunque el número exacto de tornados confirmados aún no se ha verificado.

«Hoy ha sido un día muy duro para el estado de Arkansas, pero la bondad de esto es que Arkansas y los vecinos somos duros y resistentes, y no importa lo que nos venga, nos levantaremos al día siguiente y seguiremos adelante», ha indicado la gobernadora Sarah Huckabee Sanders en una conferencia de prensa en Little Rock el pasado viernes por la noche, una de las zonas donde se han producido el mayor número de destrozos.

En las últimas 24 horas se han registrado 57 tornados en una amplia zona que abarca siete estados. El número de informes de estas columnas de aire sigue aumentando desde este sábado por la mañana, ya que la amenaza de tormenta continúa.

El viernes por la tarde se decretó la emergencia por tornado en la zona metropolitana de Little Rock (Arkansas), debido a la amenaza de un tornado dañino y granizo del tamaño de un cuarto. El alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., ha explicado que 24 personas han sido hospitalizadas y que «no tiene conocimiento de ninguna víctima mortal en Little Rock en este momento». «El daño a la propiedad es extenso y todavía estamos respondiendo», ha escrito en redes sociales.

El capitán Jacob Lear-Sadowsky, del Departamento de Bomberos de Little Rock, ha reconocido que «hay un gran número de heridos por la tormenta». Los daños se centran en West Little Rock, donde «múltiples estructuras», tanto comerciales como residenciales, han sido destruidas, donde también hay tendidos eléctricos y árboles caídos y coches volcados debido a la tormenta.