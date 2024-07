Acusan a Robert F. Kennedy Jr., aspirante a la Casa Blanca, de abuso y adicción sexual

Robert F. Kennedy Jr., sobrino del ex presidente de Estados Unidos asesinado en Dallas (Texas) en noviembre de 1963, ha sido acusado de abuso y adicción sexual este martes. Al también candidato a la Casa Blanca lo ha señalado Eliza Cooney, la niñera a la que contrató la familia del aspirante a la presidencia en 1998, cuando ésta tenía 23 años. Cooney apunta que le realizó tocamientos y que la sometió a acoso sexual.

Según el relato de los hechos, el acoso habría empezado poco después de que el matrimonio formado por Kennedy Jr. y Mary Richardson (su segunda mujer) contratara a la mujer, que ahora tiene 48 años. El primer contacto se habría producido cuando le tocó la pierna debajo de la mesa. Sin embargo, esta es la escena menos fuerte a la que se hace referencia.

Poco después habría comenzado a tocarla también en la cocina de la casa, donde un día le sorprendió otro empleado que lo obligó a parar. Además, se habría presentado ante ella en otra ocasión medio desnudo, momento en el que le pidió que le extendiera crema en la espalda.

La supuesta víctima de Kennedy Jr. tuvo conocimiento de la «adicción al sexo» del aspirante a la presidencia de Estados Unidos cuando un amigo de Richardson se lo confesó. Le dijo que había llegado al punto de medicarse para poder ejercer control sobre sí mismo. En esa época, era la comidilla de sus amigos por enviarles fotos de mujeres desnudas con las que habría mantenido relaciones sexuales. El matrimonio se separó en 2010 -el mismo año en el que comenzó otra relación con la actriz Cheryl Hines- y, dos años después, Richardson se suicidó.

Los hechos de los que la ex niñera del matrimonio habría sido víctima han salido publicados en un artículo de la edición estadounidense de Vanity Fair, a la que el perjudicado ha contestado. Lo curioso es que no lo ha hecho para desmentir las acusaciones sobre acoso y adicción sexual, sino que se ha pronunciado para defenderse de otras acusaciones que también se han recogido en la publicación.

Kennedy Jr. ha dado a entender que se trata de un movimiento de los demócratas, que estarían detrás de la aparición de la niñera para lograr que «el déficit cognitivo del presidente Joe Biden» pase a un segundo plano al «distraer» a los ciudadanos con la historia de la que se le acusa y que ha aparecido en esta publicación, a la que ha tachado de «amarillista».

Cabe recordar que en el Partido Demócrata, al que ataca, militaron tanto su padre como su tío, el asesinado presidente John F. Kennedy. Además, ahora él aspira a ocupar el despacho oval con la abierta oposición de la familia Kennedy. Cuando lanzó su candidatura lo hizo dentro del Partido Demócrata, hasta que lo abandonó para presentarse como independiente.

En el mismo artículo se le acusa de haber dado difusión a teorías conspirativas sobre el fatal brote del sarampión por el que murieron 83 personas en 2019 en la Samoa americana. La mayoría de las víctimas eran niños. Este comportamiento no resultaría extraño si se tiene en cuenta que el político ha destacado por su negacionismo, como activista antivacunas.

El Gobierno de Samoa, donde se desató el brote al que se alude, se opuso a la vacunación masiva de la población. La postura de los regidores coincidió con una campaña antivacunas de una organización de RFK Jr. Sin embargo, éste negó posteriormente que hubiera tenido cualquier tipo de vinculación con la campaña, aun con las evidencias que dejaban en entredicho su defensa en este sentido. Incluso cree que existe un vínculo entre ciertas inoculaciones y el autismo.

Las acusaciones que ha desmentido esta vez Kennedy Jr. han sido las relacionadas con la fotografía de 2010 en las que se le ve sosteniendo los restos asados de un animal. Según el medio, la carne procedía de un perro. El abogado sostiene que la imagen se tomó en Patagonia y que en realidad los restos que mantenía en las manos eran las de una cabra.

Hey @VanityFair, you know when your veterinary experts call a goat a dog, and your forensic experts say a photo taken in Patagonia was taken in Korea, that you’ve joined the ranks of supermarket tabloids. Keep telling America that up is down if you want. I’ll keep talking about… pic.twitter.com/SGX3QpoaRZ

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 2, 2024