Michael Cohen, el testigo estrella en el juicio contra el ex presidente Donald Trump de supuesto soborno para pagar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, Stephanie Clifford, ha declarado ante el jurado este lunes que el entonces candidato presidencial le ordenó pagar a la citada estrella porno para comprar silenciar, ya que temía que su relación extramatrimonial pudiera perjudicarle en las elecciones presidenciales ante el voto conservador. Trump, que de ser declarado culpable puede ir a la cárcel, se enfrenta a 34 cargos de falsificación de la contabilidad.

«Evita que esto salga a la luz», ha declarado Michael Cohen, el ex abogado de Trump, que le ordenó el entonces candidato a las elecciones presidenciales en octubre de 2016, pocos días antes de las elecciones presidenciales.

Cohen ha declarado en el juicio que ocurrió un caso similar cuando alertó a Trump de que una modelo de Playboy había reconocido que tenía una relación con Trump. Entonces, la orden fue clara: «Asegúrate de que no salga a la luz», le dijo Trump también a Cohen, según su testimonio, sobre la conejita de Playboy Karen McDougal, que recibió 150.000 dólares a cambio de su silencio.

«Lo que hacía fue bajo la dirección y en beneficio del señor Trump», ha testificado Cohen, añadiendo después: «Todo requería el visto bueno del señor Trump».

Cohen, ex abogado y conseguidor personal de Trump, es con mucho el testigo más importante del fiscal del distrito de Manhattan en el caso, y su esperada comparecencia en el estrado ha marcado en rojo que el primer juicio penal entra en su recta final.

Cohen ha testificado que durante la campaña presidencial de Trump en 2016, la actriz Stormy Daniels amenazó con sacar a la luz su relación. «Pensé que tenías esto bajo control», dijo Cohen que le dijo Trump, instruyéndole más tarde: «Sólo encárgate de ello».

Trump le indicó Cohen que alargara las negociaciones todo lo posible. «Simplemente, deja pasar las elecciones», afirmó Cohen que le dijo Trump: «Si gano, no tiene relevancia porque soy presidente, y si pierdo, realmente no me importa».

¿Qué ha ocurrido en el juicio?

El conseguidor de Donald Trump convertido en testigo estrella de la acusación, Michael Cohen, ha subido este lunes al estrado.

Cohen es fundamental en el caso contra Trump, ya que se le acusa de entregar 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels días antes de las elecciones de 2016, a cambio de su silencio sobre una relación sexual con Trump 10 años antes.

Cohen declaró ante el tribunal que Trump sabía personalmente que necesitaba que el testimonio de Daniels quedara enterrado porque sería catastrófica para su campaña de 2016.

El ex abogado también echó por tierra una posible razón de por qué Trump quería tapar lo ocurrido: no quería avergonzar a su esposa, Melania. en cambio, Cohe dejó claro que todo estaba relacionado con la campaña de 2016. Cohen dijo: «No estaba pensando en Melania. Todo tenía que ver con la campaña».

Cohen también aseguró al tribunal que Trump le acusó de no haber cerrado la historia de Daniels de manera efectiva. Cohen dijo: «Estaba muy enfadado conmigo. [Dijo] Pensé que tenías esto bajo control. Pensé que te habías encargado de esto».

¿Qué ha dicho la actriz porno?

La estrella del porno Stormy Daniels ya ha testificado en el tribunal de Manhattan, explicando que mantuvo relaciones sexuales con Donald Trump en 2006.

En su comparecencia como testigo de la acusación el martes, Daniels declaró que conoció a Trump en julio de 2006 en un torneo de golf de famosos celebrado en Lake Tahoe (Nevada). Explicó que él la invitó a cenar en la suite de su hotel, donde la recibió vestido con un pijama de satén.

Stormy Daniels aseguró que ambos discutieron la posibilidad de hacer negocios juntos. La actriz porno explicó que Trump no la coaccionó para tener sexo, aunque pensó que había un «desequilibrio de poder». Daniels dijo que Trump se paró frente a la puerta y le dijo: «Esta es la única manera de que salgas del parque de caravanas».