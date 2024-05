Hope Hicks, una de las principales asesoras del ex presidente Donald Trump, rompió a llorar el viernes en Nueva York mientras testificaba en el juicio penal por sobornos del ex presidente de Donald Trump para tapar sus relaciones extramatrimoniales con Stormy Daniels y Karen McDougal. La ex asesora de Trump subió al estrado para testificar sobre sus recuerdos en relación con las citadas acusaciones de que Trump intentó encubrir supuestas aventuras con la estrella de cine porno Stephanie Clifford Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016, con el fin de evitar perder el favor del electorado evangélico. Justo después de que el abogado de Trump, Emil Bove, comenzara su contrainterrogatorio preguntando a Hicks cuál era su papel en la Organización Trump, se emocionó y pareció comenzar a llorar sin una razón clara. ¿Quién es Hope Wicks? ¿Cuál es su relación en el caso de la actriz de cine pornográfico Stormy Daniels y la conejita Playboy?

Testimonio demoledor. Hope Hicks relató las preocupaciones que surgieron dentro de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, lo que daría base a la acusación para intentar demostrar el posible soborno. Entonces, salieron a la luz poco antes del día de las elecciones una cinta grabada en la que Trump aseguraba a un periodista de Access Hollywood de la NBC que a las mujeres les gusta cuando «les agarras por el coño» y que había tenido relaciones con la modelo de Playboy Karen McDougal y la estrella porno Stormy Daniels.

Repercusiones. Hicks, que hablaba entonces con Trump a diario, declaró que la campaña de Trump temía las posibles repercusiones de la cinta de Access Hollywood, anteriormente citada, en las elecciones presidenciales, en las que era fundamental ganar el favor del electorado evangélico, grupo troncal dentro de los votantes conservadores del Partido Republicano del sur de Estados Unidos. También declaró que Trump no quería que le entregaran el periódico en su casa el día en que se iba a publicar un reportaje sobre su supuesta aventura con la conejita de Playboy Karen McDougal.

Acusación. La acusación basará su estrategia en su declaración sobre el entonces abogado y fixer de Trump, Michael Cohen, en que era poco probable que actuara solo cuando pagó el dinero por el silencio de Stormy Daniels. También utilizará su testimonio para demostrar que Trump tenía la intención de hacer callar a mujeres como Stormy Daniels porque podrían perjudicar sus posibilidades de ganar las elecciones presidenciales.

Censura al Wall Street Journal. Hicks reconoció que trató de «ganar un poco más de tiempo» haciendo que el yerno de Trump, Jared Kushner, llamara a Rupert Murdoch, editor del periódico The Wall Street Journal, para frenar un reportaje sobre las relaciones de Trump con McDougal y Stormy Daniels. Entonces, emitió un comunicado en el que negaba tener conocimiento de ningún acuerdo entre el National Enquirer y McDougal y que la afirmación de la conejita Playboy sobre un romance con Trump era «totalmente falsa».

Hicks nació en 1988 en Greenwich (Connecticut), donde fue modelo. Se graduó en la universidad Southern Methodist de Texas. Después empezó a trabajar como relaciones públicas en Nueva York. Estuvo en una campaña de publicidad de una línea de moda de Ivanka Trump. Dos años más tarde, en agosto de 2014, se incorporó a la Organización Trump. También hizo de modelo para la página web. En enero de 2015, con 26 años, empezó a desempeñar funciones en la campaña presidencial como secretaria de prensa, a pesar de no tener experiencia en política.