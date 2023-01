Truco para perfumar la casa con una aspiradora

No importa cuánto tiempo le dediques a tener tu casa limpia, si ésta no huele bien es probable que no la disfrutes de la misma forma. Afortunadamente, hay trucos para solucionar este problema y uno de los mejores consiste en perfumar la casa con una aspiradora.

Sí, aunque parece difícil de creer, la aspiradora puede transformarse en tu mayor aliada de cara a una de esas tareas domésticas básicas. Basta que conozcas un par de detalles para lograr que tus espacios huelan como nunca y, lo que se agradece, prácticamente sin trabajo.

¿Cómo perfumar la casa con una aspiradora?

Lo primero que debes saber es que éste no es un procedimiento peligroso ni mucho menos, y que no hay riesgos de realizarlo en tu hogar. La clave está en la gran cantidad de aire que la aspiradora expulsa mientras recoge la suciedad del suelo y cómo aprovecharlo al máximo.

No hace falta ser un genio para comprender que si el aire expulsado se perfuma, automáticamente obtendremos un ambientador casero. Entonces, el secreto está en cómo podemos hacer que la aspiradora perfume las habitaciones a medida que eliminamos la mugre en ellos.

Antes que nada, debes asegurarte de que el depósito a través del cual pasa el aire que será expulsado está completamente limpio. En caso contrario, tómate la molestia de limpiarlo o la combinación de restos y aromatizante podría llegar a descomponer tu aspiradora.

Hecho esto, todo lo que necesitas es una toallita de algodón o cualquier otro material lavable y resistente para que te dure más tiempo. Tienes que mojarla con el aromatizante de tu agrado, ya sea líquido o aceite, eligiendo alguno de los olores clásicos de la limpieza. Recomendamos limón, canela o lavanda, por mencionar tres, pero son numerosas las alternativas por las que puedes optar.

También apto para robots aspiradores

La buena noticia es que las toallitas, y por ende el truco que acabamos de describir, es compatible además con los robots aspiradores. Independientemente de qué tipo de aspiradora tengas en casa, en solamente unos segundos conseguirás que perfume tu casa.

En la medida en que tu aspirador tenga una bolsa o caja en la que guarde los residuos que succiona mientras está funcionando, tendrás posibilidad de ahorrar un paso en la limpieza de tu hogar, dotándole de un aroma que inmediatamente te transmita paz y tranquilidad. Recuerda, eso sí, que mínimamente una vez por semana deberías vaciar el depósito y lavar tu toallita o cambiarla por una nueva.