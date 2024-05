Principales errores en la decoración de jardín que no debes hacer

Estamos en la mejor época del año para disfrutar del aire libre, y probablemente estás pensando en preparar tu casa para el verano y las reuniones con amigos. Si es así, hay algunos errores en la decoración de jardín que no debes hacer porque podrían echar a perder tu trabajo.

La clave está en crear espacios acogedores, donde todos se sientan cómodos, y que puedan adaptarse a diversas situaciones. ¿Listo para saber más?

10 errores en la decoración de jardín

Instalar muebles no aptos para exteriores

Éste es un error más común de lo que imaginas. Muchos se dejan llevar por el encanto de ciertos muebles para acabar descubriendo, poco después, que no eran aptos para exteriores. Los muebles que selecciones deben soportar tanto el sol como la lluvia, y el aluminio es una buena opción por su relación calidad/precio.

Mala elección del color

Al escoger los muebles, presta atención a los colores. El blanco y los tonos neutros son una apuesta segura, ya que se combinan muy bien entre sí. Luego hay otros que no quedan bien con nada, pero con suerte la gran parte de los que se venden son siempre colores neutros y quedan estupendamente bien con todo lo que tenemos en nuestro jardín.

Cantidad de muebles

Es tan malo colocar pocos muebles como demasiados. Uno debe poder caminar por el jardín sin que parezca un mercadillo navideño completamente repleto de objetos que impiden el paso, es cierto, pero tampoco es buena idea colocar sólo un par de sillas si tu intención es recibir visitas.

Si no, te quedarás algo corto, y si hay invitados no sabrán donde sentarse. Es mejor dejar sofás de tres o cuatro plazas destinadas a exterior, más algunas tumbonas. Y tener variedad de sillas guardadas por si debes sacarlas a la hora de tener invitados en casa. son fáciles de plegar así que las guardas en un momento.

Ausencia de plantas

Por definición, los jardines suelen tener plantas. Pero algunos se olvidan de ellas o prefieren evitarlas porque eso les ahorra tener que mantenerlas en buen estado. Recuerda que intentas crear espacios acogedores, y la naturaleza es importante para ello. La presencia de plantas es un truco práctico y económico para darle calidez a tu patio o terraza.

Así que son imprescindibles si hablamos de jardines. Ahora bien, debes tener presente cultivar aquellas plantas y flores que son de temporada y que te costará menos cultivar y cuidar.

Centrarte sólo en la estética

Los sofás, sillas, sillones y tumbonas bonitos están muy bien, pero si no son funcionales acabarás dejándolos a un lado y comprando otros. La premisa al comprar cualquier tipo de muebles debe ser su funcionalidad. De lo contrario, llenarás tu jardín lentamente de objetos que dificulten su uso diario y no lo aprovecharás tanto como podrías.

No adaptarte a diversas situaciones

¿Te consideras alguien capaz de adaptarse a circunstancias variadas? ¡Demuéstralo! Compra muebles modulares o extensibles que te permitan ampliar las superficies de apoyo en pocos segundos. Así podrás recibir las visitas inesperadas sin tener que lamentarte por la falta de comodidad. Y si no tienes compañía, no te molestarán.

Carecer de personalidad

Ésta es una de las cosas que no pueden pasarle a tu patio. Averigua sobre los distintos estilos y sus diferentes características, y enfócate en alguno de ellos. Adquiere los muebles, incluso las plantas, siguiendo las tendencias de cada una de las corrientes de decoración -mediterránea, minimalista, nórdica, etc.-. así podrás escoger el que te guste más y el jardín tendrá una misma correlación.

Si puede seguir los parámetros de toda la casa, entonces mucho mejor, aunque esto puede ser complicado porque lo mismo de interior no sirve para exterior.

Escasa iluminación

No siempre tendrás que iluminar tu jardín como si fuera de día, pero si alguna vez invitas amigos a comer, lo ideal es que todos puedan ver bien los alimentos y no haya mucha oscuridad.

Por eso es indispensable que haya varias luces en el jardín, y que puedas regular la intensidad de la iluminación de acuerdo a las necesidades de cada caso.

Las luces led son las mejores para diversos casos y en especial para exteriores.

No destacar las virtudes

Seguro que tu jardín tiene alguna virtud que destaque más. Puede ser su tamaño, o las vistas; tú lo sabes mejor que nadie. Destaca esas virtudes. Si tienes un buen atardecer desde tu jardín, fíjate que el mobiliario no vaya a interrumpir la puesta del sol.

No crear un espacio acogedor

Todos los errores en la decoración de jardín que no deberías cometer se resumen en uno: no crear un espacio acogedor. Tienes que sentirte cómodo, absolutamente feliz de que tus amigos puedan pasar allí las tardes y las noches. Piensa qué te gusta y qué les gusta para que todos estén satisfechos.