Los pasos para limpiar un suelo porcelánico de efecto madera: quedará nuevo

Conoce cuál es el truco para limpiar un suelo porcelánico de efecto madera con el fin de que se vea fantástico con un sencillo método para que siempre reluzca sin grandes esfuerzos. De esta manera conseguiremos un piso limpio, desinfectado, y reluciente, algo que parece ser una combinación casi imposible de lograr; sin embargo, con este sencillo truco lo conseguirás. Hablamos de un suelo que cada vez es más común en España porque es realmente muy atractivo visualmente, a la vez que sencillo de mantener porque está construido con un material que es muy poco poroso, por lo que levanta brillo de una manera muy sencilla.

Tanto al momento de la instalación, como en el día a día, es fundamental prestar especial atención a su limpieza, ya que ambas serán la clave para que se logren mejores resultados de brillo e higiene. Con respecto al momento de la instalación, es importante quitar cuanto antes manchas de pintura, cal, cemento o mortero porque pueden afectar el color original del suelo elegido. Debemos evitar que se enquisten y cueste mucho más quitarlas. Para ello tan sólo será suficiente con una cubeta con agua templada, y una fregona; mientras que, para el aseo diario, te contamos cómo limpiarlo sin necesidad de un gran esfuerzo físico.

Cómo mantener limpio un suelo porcelánico de efecto madera

Tras la primera limpieza de fin de obra, es fundamental que con un paño con producto de limpieza recomendado por la marca fabricante, luego darle otra pasada al suelo porcelánico de efecto madera, ayudado por un cepillo de cerdas suaves; y tras ello se recomienda fregar con agua para aclararlo y dejarlo que se seque.

Si el suelo es parecido a la madera, es importante que evites los barnices y ceras especializados para la madera, ya que no se trata de un suelo construido con ese material; por el contrario, es mejor que se utilicen los productos aconsejados por el fabricante.

Para el mantenimiento del día a día, tan sólo te será suficiente con una mopa limpia que te permita capturar el polvo que se acumula, y en el caso de que necesites de una limpieza más profunda, primero debes pasar la escoba, o una aspiradora, para quitar los restos de polvos y migas; y luego, se debe fregar con jabón con PH neutro y agua (la proporción es una de jabón por tres de agua). En la segunda pasada, es importante escurrir bien el trapo para evitar que quede marcado.

El suelo porcelánico de efecto madera tiene manchas que suelen costar de sacar, puedes usar entonces una solución de vinagre de manzana al agua, ya que esto aportará acidez eliminando la mancha enquistada, sin dañar el suelo. Tras esta acción, necesitarás de una buena ventilación del lugar.

Cómo limpiar las juntas del suelo porcelánico de efecto madera

Para que tu suelo luzca realmente impecable, no debes olvidar asear las juntas de las baldosas. Para ello debes mezclar, en una cubeta, tres partes de agua con una de potasa. Esta preparación se coloca en un aspersor, y con ello, humedeces las juntas y frotando con un cepillo pequeño, lograrás aclarar las juntas. Tras ello, pasa un trapo limpio seco para notar el cambio.

Cabe destacar que, tal como indica Survara, “los suelos porcelánicos casi no necesitan mantenimiento. No tendrás que pulirlos ni encerados. Además, su limpieza puede realizarse prácticamente con cualquier producto específico puesto que resulta complicado que estos puedan dañar su superficie, pero recuerda que los productos oleosos o especialmente jabonosos no van a estar recomendados al poder crear una capa resbaladiza sobre la superficie del pavimento”.

Si quieres que estos suelos te acompañen toda la vida, es importante que no utilices productos abrasivos a la hora de limpiarlos, así como tampoco raspadores o productos metálicos que puedan dañarlos.

Para su limpieza cotidiana una aspiradora, una mopa y una cubeta con un trapo limpio serán tus grandes aliados.

Consejos paso a paso

Fregar el suelo

Sumerge la mopa o fregona de microfibra en la solución de limpieza, escúrrela bien para que no quede demasiado mojada y luego pásala por el suelo en movimientos rectos y uniformes.

Si el suelo está muy sucio, es posible que necesites cambiar el agua y la solución de limpieza varias veces.

Cómo secamos el suelo

Luego debemos pasar un paño seco y limpio o una mopa seca de microfibra para eliminar cualquier exceso de agua. De esta manera evitamos que se formen marcas de agua. Es importante no dejar el suelo mojado para mantener su aspecto y evitar posibles resbalones.

Proteger

Para proteger este suelo y no tener que estar limpiando constantemente, deberías pensar en usar alfombras en zonas donde se suele pasar constantemente y bien debajo de los muebles. Así habrá menos posibles arañazos y desgaste.