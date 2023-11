Más allá de la recomendación de los expertos de tener utensilios de cocina de todos los materiales posibles en casa, para alternarlos según las necesidades, la mayoría de los usuarios se inclinan por los de madera. Al final, su aspecto rudimentario y esa sensación tan agradable al tacto le gana a la practicidad del plástico y otros materiales. No obstante, si quieres que tus utensilios resistan muchísimo más tiempo en buen estado, así son las mejores maneras de cuidar las cucharas de madera.

De hecho, un error muy común es creer que la madera no requiere de limpieza. Y, al ser un material natural, es clave deshacerse de los microorganismos que pueden acumularse en su superficie y que sobreviven allí pero no en otro tipo de objetos. Eliminarlos supone no sólo que tus cucharas luzcan en perfectas condiciones, sino también resguardar la salud de tus familiares.

Cómo cuidar las cucharas de madera

El mantenimiento diario de estos utensilios no es nada difícil. Cada vez que los uses, debes lavarlos con agua tibia y jabón suave. Evita dejarlas sumergidas en el agua, y procura no colocarlas en el lavavajillas. El calor que genera este electrodoméstico suele perjudicar tanto la apariencia como la textura de la madera. Además, la humedad del mismo favorece la aparición de bacterias.

Por otro lado, deberás secar las cucharas antes de guardarlas y volver a utilizarlas. De lo contrario, los hongos proliferarán en ellas afectando los alimentos y productos que manipules. Si sigues estas indicaciones, seguramente no tendrás problemas con la madera.

¡Cuidado con el calor extremo!

Aunque las altas temperaturas son habituales en la cocina, a menudo nos confiamos y exponemos estas cucharas directamente al fuego. Ésta es una mala idea, porque tanto el horno como la estufa pueden agrietarse por el calor, lo que nuevamente facilita que surjan virus y gérmenes. En tal caso, lo conveniente es recurrir a cucharas de otros materiales.

Aplica cera o aceite para recuperarlas

Ocasionalmente, puedes aplicar cera o aceite a las cucharas para recuperar su mejor versión. Estos ungüentos y similares logran devolverle su brillo original, si bien el efecto tiende a mermar con el paso de los años y llega un punto en que es imposible que aparenten ser nuevas. Aún así, bien vale la pena pasarles cera o aceite para recubrir sus grietas y hacerlas «impenetrables».

Con un mantenimiento sencillo, tus utensilios de madera envejecerán de la mejor forma y no tendrás que sustituirlos.