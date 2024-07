Guía para saber qué llevar a una cena: no fallarás

Hay veces que, por desconocimiento, incluso poca desconfianza, no podemos preguntar a quienes nos han invitado qué llevar a una cena. Y para no quedar mal damos miles de vueltas pensando en qué es mejor llevar. No hay una regla estricta que diga que tenemos que acudir con tal cosa pero sí es verdad que quedas bien si traes un vino o un pequeño detalle. Ahora bien, puede ser que traigas alguna cosa para picar y resulta que no es del agrado de nadie, ya está en la casa, lo ha traído otro invitado o mil cosas más.

Por esto, te contamos la guía para saber qué llevar a una cena y quedar bien. Todo siempre depende del anfitrión que es quien, normalmente, dicta las normas de una casa en cada velada. Pero muchas otras veces no es así y esto hace que vayamos muy despistados a una fiesta. El hecho de traer algo de comida es básicamente para quedar bien, en señal de agradecimiento. El invitado lo va a recibir siempre bien porque sabe que es algo que trae para este fin. Y de paso poder compartir entre todos. Es también señal de quedar entonces bien de parte del invitado dejar en medio de la mesa lo que ha traído el invitado. En todo caso, veamos qué podemos hacer para tenerlo más claro.

Qué llevar a una cena

Preguntar al anfitrión

Aunque no haya demasiada confianza, entonces si vamos perdidos, lo ideal es preguntar al anfitrión sobre si traemos algo. Lo que pasa es que puede suceder que diga que no hace falta nada y entonces tenemos el mismo problema.

Grupo de WhatsApp

Normalmente para una cena en grupo se suele hacer un grupo para el evento en cuestión. Allí cada uno establece lo que va a traer y no hay problema en repetir, y aciertas seguro. Para esto se ha creado esta mensajería tan popular.

Vinos de alta gama, no fallas

Si no sabes qué hacer ni hay grupo, entonces debes hacer algo general. Es decir, si traes un vino de marca y alta gama, vas a quedar bien. Es verdad que te gastarás un dinero pero siempre será mucho menos que lo que valga toda la cena. Asegúrate siempre de que sea un vino que guste a todos.

Aceite de oliva de alta calidad

Es uno de los alimentos más buscados y de mayor precio en este momento. Así que ahorra porque esto puede ser más caro pero algo que todo anfitrión va a valorar. Se usa seguro, y siempre vas a quedar perfecto.

Pastel hecho por ti

A los invitados les gusta generalmente un producto que sea artesanal y hecho por nosotros mismos. De manera que si sabemos que nos sale perfecto ese pastel o aquellos capcakes que siempre gustan, es lo que debes traer a una cena a la que has sido invitado.

Queso de alta calidad

Es otro de los alimentos que no fallan. Pero es mejor que te asegures antes de que al dueño de la casa le gusta el queso, no vayas a meter la pata.

Algo para la cocina y la casa

Si no se te ocurre nada de comida para llevar, hay otras alternativas. Es el caso de un bol de cerámica para dejar las cosas de la cena, un abridor de vino, unas copas bien elegantes y de colores, algo que sea distinto y que aunque lo tenga, lo pueda entonces sacar en toda fiesta y usar muchas veces.

Qué cosas es mejor no llevar

Todo esto está muy bien pero si no quieres quedar siempre mal, debes saber que hay cosas que en general no se suelen llevar de primeras a una casa cuando se va de invitado.

Platos preparados

Es mejor no ir con un plato que no hayas hecho tú y que además sabes que está preparado y todo el mundo sabe de dónde es. Parece una especie de trampa porque ya todo el mundo sabe que no lo has hecho tú y lo has comprado corriendo.

Chucherías y otros

Es mejor dejar de lado las cosas que tienen mucho azúcar y no son nada sanas como las chucherías.

Algo muy caro

De la misma manera que es factible llevar un vino de alta calidad, no te pases, porque si es algo muy caro, vas a parecer más ostentoso y es como si le estuvieras diciendo al anfitrión que no tiene tantos posibles para tener ese vino o bebida que es muy cara. No vas a quedar nada bien.

Consejos